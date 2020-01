Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines augmentera son offre de vols domestiques de 12% à 15% du 9 janvier au 8 février, pour le pic des déplacements durant le Nouvel An du Rat (Têt du Rat), a fait savoir le transporteur national.

Le transporteur national propose 1,4 million de sièges additionnels durant le Nouvel An lunaire. Source: tvphapluat.vn



La compagnie à la fleur de lotus renforcera sa capacité, estimée à 1,4 million de sièges offerts, en hausse de 11,2% par rapport à la même période de l’année dernière et de 10,8% comparé à son calendrier habituel.



Nombre de vols additionnels sont prévus, comme Hanoi – Hô Chi Minh-Ville, Hô Chi Minh-Ville – Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville – Ville ou encore Hanoi – Phu Quôc.



En particulier, Vietnam Airlines devrait opérer 545 vols additionnels le 22 janvier 2020 (28e jour du 12e mois lunaire) et 571 vols additionnels le 29 janvier 2020 (5e jour du 1er mois lunaire).



La compagnie assure maintenant 95 liaisons vers 22 destinations nationales et 29 destinations internationales avec une moyenne de 400 vols par jour. Elle possède l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes en Asie, notamment les Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB et Airbus A321neo. – VNA