Vietnam Airlines augmentera la fréquence de ses vols sur huit lignes aériennes vers le Japon et la République de Corée à partir du 15 mai et reprendra trois autres lignes vers la République de Corée à partir du 1er juin.

Elle assurera depuis le 15 mai un à deux vols hebdomadaires de plus depuis Hanoi, Hô Chi Minh-Ville vers Tokyo, Osaka et Nagoya, et reprendra depuis le 1er juillet sa liaison entre Dà Nang et Tokyo, portant son offre à 25 à 30 vols hebdomadaires vers les grandes villes japonaises.

Le transporteur national volera également depuis le 15 mai trois à quatre fois de plus par semaine au départ de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville à destination de Séoul. Ces lignes seront exploitées à raison d’un vol quotidien à partir du 15 mai.

Vietnam Airlines reprendra la desserte de Hanoi-Pusan et de Dà Nang-Séoul depuis le 1er juin, et de Hô Chi Minh-Ville-Pusan depuis le 1er juillet à raison de trois à quatre vols hebdomadaires.

En particulier, pour répondre aux besoins de déplacement des passagers, la compagnie à la fleur de lotus utilisera les Boeing 787 et proposera des tarifs avantageux sur ces destinations.