Des passagers à bord du vol de Séoul à Nha Trang, effectué le 20 mai. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Célébrant un nouvel été vibrant sur les célèbres plages paradisiaques du Vietnam, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a rouvert les vols reliant la capitale sud-coréenne Séoul à Nha Trang, Phu Quoc, Hai Phong.

Après le premier vol de Séoul à Nha Trang effectué le 20 mai, Vietjet continuera à rouvrir en mai les vols reliant Séoul et Phu Quoc, Hai Phong pour porter à six le nombre de ses lignes aériennes reliant le Vietnam et la République de Corée.

La ligne Nha Trang-Séoul (Incheon) est exploitée à partir du 20 mai avec une fréquence hebdomadaire de trois vols tous les mercredis, vendredis et dimanches ; la ligne Phu Quoc-Séoul (Incheon), à partir du 21 mai avec cinq vols hebdomadaires tous les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches tandis que la ligne Hai Phong – Séoul (Incheon) verra trois vols aller-retour hebdomadaires à partir du 26 mai.

Photo: Vietjet

Depuis le début de l’année, Vietjet est l’un des pionniers à rouvrir des lignes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang à la République de Corée, ainsi que des lignes vers le Japon, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde... favorisant le déplacement de touristes, hommes d’affaires et investisseurs vietnamiens et étrangers.

Des informations détaillées sur les horaires de vols, les promotions attrayantes et d'autres utilitaires pour les passagers sont partagées par Vietjet sur son site Web : www.vietjetair.com, son application mobile Vietjet ou sa page de Facebook à l’adresse : www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation") ou via ses bureaux de réservation et agents de billetterie. -VNA