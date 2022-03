Dà Nang (VNA) - Vietjet a repris dimanche 27 mars la première liaison aérienne internationale vers Dà Nang (Centre) depuis Bangkok, en Thaïlande, réaffirmant son rôle de premier plan en tant que plus grande compagnie aérienne desservant les deux pays tout en étant pionnière dans la relance touristique et commerciale post-épidémie dans la région.

Des passagers du premier vol commercial international Bangkok-Dà Nang après l’épidémie de Covid-19. Photo: Vietjet/VNA

Le vol a quitté Bangkok, transportant plus d’une centaine de passagers, dont des représentants de nombreux voyagistes thaïlandais, pour visiter Dà Nang et le Centre du Vietnam lors d’un voyage visant à réactiver les échanges touristiques entre les deux marchés, à la suite l’assouplissement des restrictions de voyage.

Les passagers ont été accueillis par un salut arrosé jubilatoire et une cérémonie de danse du lion ainsi qu’une représentation passionnante de "Dà Nang - Destination estivale" à leur arrivée à l’aéroport international de Dà Nang où les dirigeants représentant la ville, l’Autorité de l’aviation du Centre (MAA ) et Vietjet étaient également présents.

La reprise de l’itinéraire Dà Nang-Bangkok offrira à nouveau aux voyageurs vietnamiens une option de voyage très pratique et économique, en particulier pour ceux du Centre qui souhaitent découvrir la Thaïlande, l’une des destinations internationales les plus populaires pour les touristes vietnamiens.

Les clients peuvent désormais réserver un billet pour Bangkok à des tarifs aussi bas que 68.000 dôngs (3 dollars), hors taxes et frais, sur www.vietjetair.com. De plus, Vietjet propose un test RT-PCR pré-vol gratuit pour ses voyageurs sur les services internationaux.

La liaison Bangkok-Da Nang est opérée par Thai Vietjet avec trois vols aller-retour par semaine (mercredis, vendredis et dimanches). Le temps de vol est d’environ 1 heure et 40 minutes par étape. De la Thaïlande au Vietnam, le vol décolle de l’aéroport international Suvarnabhumi à 10h50 du matin et atterrit à Dà Nang à 12h30. Dans l’autre sens, le vol part de Dà Nang à 13h15 et arrive à Bangkok à 14h55.

Des représentants de la ville de Dà Nang, de l’Autorité de l’aviation du Centre (MAA ) et de Vietjet posent avec les passagers. Photo: Vietjet/VNA

Vietjet a toujours cherché à être un pionnier et un pont reliant ces deux merveilleux pays. La relance de la route Bangkok-Dà Nang aujourd’hui ainsi que la restauration d’autres routes accéléreront la relance du tourisme et la promotion du commerce en Thaïlande et au Vietnam et dans la région de l’ASEAN et de l’Asie-Pacifique (APAC), a déclaré sa vice-présidente Nguyên Thi Thuy Binh.

Vietjet a progressivement repris la majorité de son réseau de vols internationaux reliant le Vietnam à d’autres pays de la région de l’Asie-Pacifique. Pendant ce temps, en Thaïlande, en plus des liaisons intérieures actuelles entre les grandes villes, la compagnie aérienne renforce sa carte de vol avec des liaisons entre la Thaïlande et le Cambodge, Singapour, Taïwan (Chine) et d’autres destinations, offrant ainsi plus d’options de transfert aux passagers avec des tarifs et des services publics compétitifs, a-t-elle indiqué.

Offrant la plus grande capacité de vol de toutes les compagnies aériennes opérant entre le Vietnam et la Thaïlande, Vietjet exploite également cinq vols par semaine entre Hô Chi Minh-Ville et Bangkok, la fréquence passant à un vol quotidien à partir du 12 avril, y compris la liaison Hanoi-Bangkok. Pour la liaison Dà Nang-Bangkok, la fréquence augmentera en fonction de la demande du marché.

En Thaïlande, Vietjet exploite actuellement un vaste réseau de vols intérieurs, y compris des services de vol de Bangkok vers les principales destinations d’affaires et de voyage du pays telles que Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, etc. Elle relancera également des vols directs depuis le Vietnam vers des destinations thaïlandaises bien connues telles que Phuket et Chiang Mai en mai.

Depuis le Vietnam, Vietjet a également repris la majorité de ses services internationaux pré-épidémie et a même ajouté plus de fréquences de vols à tous ses services internationaux existants vers l’Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Thaïlande, etc.), l’Asie du Nord-Est (Japon, République de Corée, Taïwan, etc.) et bientôt en Inde et au-delà.

Depuis le 1er avril 2022, les visiteurs étrangers en Thaïlande dans le cadre du programme Test & Go n’ont qu’à passer le test RT-PCR à leur arrivée et à appliquer une valeur d’assurance Covid de 20.000 dollars. Les voyageurs internationaux arrivant au Vietnam ne sont tenus de passer qu’un seul test ATK/RT-PCR, d’appliquer une valeur d’assurance Covid de 10.000 dollar et de remplir une déclaration médicale avant leur arrivée sur tokhaiyte.vn. – VNA