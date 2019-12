Pendant la saison des fêtes de fin d'année, Vietjet ouvre quatre nouvelles lignes internationales au départ de Dà Lat, Cân Tho et Hanoï.

Photo : Vietjet/CVN



Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes à destination de Bali, Séoul et Taipei, la compagnie aérienne offre à ses passagers vietnamiens des millions de billets à 0 dông.



Selon un communiqué de presse rendu public le 6 décembre et répondant à la demande croissante de voyages pendant la saison des fêtes de fin d'année, Vietjet ouvre quatre nouvelles lignes internationales au départ de Dà Lat, Cân Tho et Hanoï. Elles relieront Séoul, en République de Corée, Taipei sur l'ile de Taïwan et Bali en Indonésie et devraient accueillir, à cette occasion, le 100 millionième passager de la compagnie.



Les passagers originaires des provinces du Vietnam, du Nord, des hauts-plateaux du Centre ou du Delta du Mékong sont les premiers bénéficiaires de cette politique de diversification des vols internationaux. Vietjet accompagne ce lancement en éditant des millions de billets promotionnels au prix incroyable de 0 dông, mis en ligne de 12 à 14h00 les 22, 23 et 24 octobre 2019, les "3 jours en or". Frais et taxes d'aéroport restent toutefois à la charge des clients…



Ces billets promotionnels sont valables sur toutes les lignes internationales au départ du Vietnam, à destination des principaux pays d'Asie de l'Est et de l'ASEAN, ainsi que sur certaines liaisons du réseau Vietjet Thaïlande. Pour les vols entre le Vietnam et le Japon la bonne affaire est étendue à toute la durée des "3 jours en or", sans restriction d'horaire. Une condition : les réservations effectuées doivent prévoir des dates de voyage comprises entre le 3 janvier et le 24 octobre 2020, fêtes nationales non comprises.



Les billets promotionnels sont disponibles sur le Web, www.vietjetair.com, l'application mobile "Vietjet Air", la page "vietjetvietnam" de Facebook. Il suffit simplement de cliquer sur l'onglet "Réservation". Les clients intéressés peuvent également réserver via la hotline au +8419001886 ou chez les agents ou guichets officiels Vietjet. Les paiements peuvent être effectué par cartes Vietjet Sky Club, Visa, Mastercard, AMEX, JCB, KCP ou Unionpay, ainsi que les cartes de retrait en ATM émises par 34 banques vietnamiennes enregistrée auprès d'Internet Banking.



Plus de détails sur les lignes



Vietjet, pionnier de l'industrie du transport aérien vers la République de Corée, détient le record du plus grand nombre de passagers vietnamiens transportés et opère 11 lignes entre les 2 pays, depuis Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang , Nha Trang , Phu Quôc , Cân Tho et Dà Lat jusqu'à Séoul, Busan et Daegu.



La compagnie est également le premier et seul transporteur à exploiter des vols directs de Hanoï à Bali, en Indonésie. La mise en service de cette effective depuis mai 2019. Enfin, après 5 ans d'exploitation, Vietjet augmente son offre à destination de Taïwan avec un total de 9 lignes à partir de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho vers Taipei, Taichung, Tainan et Kaohsiung.



La ligne Dà Lat - Séoul (Incheon) assurera 4 vols aller-retour par semaine à partir du 15 janvier 2020. Le vol part de Dalat à 17h10 et arrive à Séoul (Incheon) à 23h55. Le vol de retour décolle de Séoul (Incheon) à 02h30 et atterrit à Dalat à 05h50 (heure locale).



La ligne Cân Tho - Séoul (Incheon) assurera 3 vols aller-retour par semaine à partir du 16 janvier 2020. Le vol part de Cân Tho à 16h50 et arrive à Séoul (Incheon) à 23h55. Le vol de retour décolle de Séoul (Incheon) à 02h30 et atterrit à Cân Tho à 06h20 (heure locale).



La ligne Cân Tho - Taipei assurera 4 vols aller-retour par semaine à partir du 10 janvier 2020. Le vol part de Cân Tho à 12h40 et arrive à Taipei à 17h10. Le vol de retour décolle de Taipei à 18h10 et atterrit à Cân Tho à 20h55 (heure locale).



La ligne Hanoï - Bali assurera des vols aller-retour quotidiens à partir du 26 janvier 2020. Le vol part de Hanoï à 10h00 et arrive à Bali à 16h25. Le vol de retour décolle de Bali à 17h30 et atterrit à Hanoï à 21h55 (heure locale). -CVN/VNA