Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Airs a commencé mardi 16 août à vendre des billets pour des vols pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2023 à des prix très avantageux.

Un avion de Vietjet en décollage. Photo : Vietjet

Les passagers voyageant du Sud vers le Nord et le Centre avant le Nouvel An lunaire et qui voyagent du Nord et du Centre vers le Sud après les vacances du Nouvel An lunaire peuvent acheter des billets Vietjet à partir du 16 août pour profiter des prix promotionnels à partir de seulement 619.000 dôngs (hors taxes et frais) avec les horaires de vol les plus pratiques.Des billets super économiques pour le Nouvel An lunaire sont disponibles à la vente sur le site Web www.vietjetair.com, l’application mobile Vietjet Air, les agents officiels Vietjet et les bureaux de réservation.En particulier, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub. Le programme "Fly first - Pay later" (Voler d’abord - Payer plus tard) avec un enregistrement en ligne facile en seulement 3 minutes offrira aux clients des solutions financières flexibles lorsqu’ils choisissent de voler avec Vietjet.Vietjet cherche à créer une saison du Têt chaleureuse et heureuse sur tous les vols avec une flotte moderne de nouveaux avions, des sièges en cuir souple, des équipages de cabine amicaux et dévoués, des repas frais et chauds avec de nombreux produits et services pratiques, ainsi que des performances culturelles et artistiques spéciales. Son réseau de vols couvre toutes les destinations au Vietnam et dans d’autres pays dont l’Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l’industrie de l’aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l’accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.Vietjet est un membre à part entière de l’Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le site web airlineratings.com et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée le “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA