Vietjet lance une grande promotion sous forme de cadeaux pour les enfants et leurs familles à l'occasion de la Journée des enfants.

Photo: Vietjet/CVN

Hanoi (VNA) - Célébrant la Journée internationale des enfants (le 1er juin) et la Journée de la famille vietnamienne (le 28 juin), Vietjet met sur le marché plus de 2 millions de billets super-économiques pour seulement 1.600 dôngs (hors taxes et frais) utilisables sur les 45 lignes intérieures du Vietnam avec plus de 300 vols quotidiens.



C'est un cadeau de Vietjet pour les enfants et leurs familles pour un été joyeux.



Ces billets promotionnels seront disponibles tous les jours entre le 25 mai et le 1er juin 2020 sur le site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. Dépêchez-vous et réservez vos billets pour "Voler vert, voler vite" avec le transporteur new-age vers des destinations attrayantes et sûres à travers le Vietnam entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 (sauf jours fériés).



Réservez vos dates pour voyager avec Vietjet sur des vols magiques, apportant des sourires à tous les membres de votre famille, par exemple pour Dà Lat et sa fraîcheur; ou explorez les belles plages ensoleillées de Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc avec vos enfants; profiter des rivières autour de Cân Tho et les activités de divertissement passionnantes à Hô Chi Minh-Ville; en apprenez davantage sur l'histoire de Hanoï et ses mille ans de civilisation; déposer des lanternes flottantes dans la vieille ville de Hôi An, etc.



Des informations plus détaillées sur les horaires des vols sont disponibles sur les canaux d'information officiels de Vietjet : http://www.vietjetair.com, application mobile Vietjet Air, page Facebook https://www.facebook.com/vietjetvietnam/ ainsi que dans les billetteries et agences officiels de Vietjet. -CVN/VNA