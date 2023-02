Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet propose des dizaines de milliers de billets à bon prix à partir de seulement 0 dông pour des vols directs reliant Ho Chi Minh-Ville à Melbourne (Australie), marquant une étape importante sur son plan d’expansion du réseau de vols internationaux sur les cinq continents cette année.

Pendant la semaine dite "en or" du 14 au 20 février, Vietjet a commencé à vendre sur le site Web www.vietjetair.com, ou encore sur l'application mobile de Vietjet Air, des billets à partir de seulement 0 dông (taxes et frais non compris) pour les vols d’ici le 29 octobre.

La ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à l’aéroport de Tullamarine de Melbourne sera exploitée à partir du 8 avril avec une fréquence de six vols hebdomadaires.

Les vols décolleront de Ho Chi Minh-Ville à 10h55 (heure locale) tous les mardis, jeudis et samedis, et atterriront à Melbourne à 22h35 (heure locale) le même jour.



Depuis Melbourne, les vols partiront à 00h30 (heure locale) tous les mercredis, vendredis et dimanches, et arriveront à Depuis Melbourne, les vols partiront à 00h30 (heure locale) tous les mercredis, vendredis et dimanches, et arriveront à Ho Chi Minh-Ville à 6h30 (heure locale) le même jour.

La ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à l’aéroport de Tullamarine de Melbourne sera exploitée à partir du 8 avril. Photo: Vietjet

Selon les demandes, les passagers peuvent facilement choisir les classes tarifaires SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe et Eco, avec comme services notables jusqu’à 60 kg de bagages enregistrés, des aliments bio tout au long du voyage, une assurance voyage gratuite et d’autres privilèges.

En particulier, les clients membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy peuvent recevoir jusqu’à 3.300 SkyPoints sur l’application SkyJoy en achetant des billets, et utiliser SkyPoints pour échanger des voucher Vietjet et des cadeaux de plus de 250 marques de nourriture, de shopping et de tourisme au Vietnam.

"Nous allons rapprocher l’Australie des Vietnamiens, grâce à quoi les échanges dans le commerce, les études à l’étranger et le tourisme dans ce pays deviendront plus faciles et pratiques. Après Melbourne, nous nous étendrons aux villes de Sydney, Brisbane, Darwin, Adélaïde cette année", a déclaré Nguyen Thanh Son, vice-président de Vietjet.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l’industrie de l’aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l’accent sur sa capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol à des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés répondant aux demandes d'une clientèle éclectique.

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par airlineratings.com, seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, et a été classée par Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en 2018 et 2019 pour un financement et des opérations sains.

Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA