Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le transporteur Vietjet a été classé dans le «Top 10 des compagnies aériennes low-cost les plus sûres et les meilleures au monde 2021» par AirlineRatings, le célèbre site web sur la sécurité des compagnies aériennes et les produits à bord.



La liste des 10 meilleures comprend également Ryanair, EasyJet, Frontier, Wizz, Westjet, etc.



AirlineRatings a également classé Vietjet au niveau sept étoiles, le plus élevé en matière de sécurité aérienne au monde, et ce pour trois années consécutives.



Pour son évaluation, AirlineRatings prend en compte une gamme complète de facteurs, y compris les enregistrements de conformité en matière de sécurité et de gestion des incidents. Cette année, la prévention du COVID-19 est également prise en compte.



Selon Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings, toutes ces compagnies aériennes se démarquent dans leur industrie et sont à la pointe de la sécurité, de l'innovation et de l'excellence opérationnelle.



«Vietjet possède une flotte d'avions très moderne et est désormais parmi les meilleures sur le plan opérationnel. C'est une excellente nouvelle pour les voyageurs et les touristes au Vietnam et dans la région », a déclaré M. Thomas.



AirlineRatings, connu pour son évaluation de la sécurité aérienne et des produits à bord, estime 385 compagnies aériennes à travers le monde en utilisant son système de notation unique à sept étoiles. Il a été utilisé par des millions de passagers dans le monde et est devenu une norme de l'industrie. AirlineRatings a également décerné à Vietjet le titre de «Meilleure compagnie aérienne à très bas prix pour 2020».



Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de L'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie a également été nommée le “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.-VNA