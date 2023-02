Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Après Melbourne, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a ouvert une nouvelle ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Sydney (Australie) avec des prix attractifs, offrant plus de choix d’explorer le "pays des kangourous".

Ses premiers vols Ho Chi Minh-Ville-Sydney seront effectués à partir du 12 avril à raison de six vols hebdomadaires.



Les vols décolleront de Ho Chi Minh-Ville à 19h30 (heure locale) tous les mercredis, vendredis et dimanches, et atterriront à Sydney à 7h20 (heure locale). Depuis Sydney, les vols partiront à 10h15 (heure locale) tous les lundis, jeudis et samedis, et arriveront à Ho Chi Minh-Ville à 16h30 (heure locale).

À cette occasion, Vietjet propose des dizaines de milliers de billets promotionnels à partir de seulement 0 dông (taxes et frais non compris) pour les deux lignes reliant Ho Chi Minh-Ville à Melbourne/Sydney pendant la semaine "en or" du 14 au 20 février 2023. Les billets sont disponibles sur le site Web www.vietjetair.com, ou encore sur l’application mobile de VietjetAir, pour les vols d’ici le 29 octobre.

L'opéra de Sydney.



Selon les demandes, les passagers peuvent facilement choisir les classes tarifaires SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe et Eco, avec comme services notables jusqu’à 60 kg de bagages enregistrés, des aliments bio tout au long du voyage, une assurance voyage gratuite et d’autres privilèges.



En particulier, les clients membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy peuvent recevoir jusqu’à 3.300 SkyPoints sur l’application SkyJoy en achetant des billets, et utiliser SkyPoints pour échanger des voucher Vietjet et des cadeaux de plus de 250 marques de nourriture, de shopping et de tourisme au Vietnam.

En outre, jusqu’au 15 mars, les passagers recevront un e-voucher de 100.000 dôngs lors de la réservation de billets et du paiement sur evoucher.vietjetair.com.

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par airlineratings.com, seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, et a été classée par Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en 2018 et 2019 pour un financement et des opérations sains.



Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA