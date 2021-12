Cérémonie de signature de coopération entre Vietjet et SR Technics, le 26 novembre, lors de la visite officielle du président Nguyên Xuân Phuc en Suisse. Photos : Vietjet/CVN

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet affirme de plus en plus son influence et sa réputation dans les activités de transport aérien à l’échelle internationale en modernisant ses flottes et ouvrant de nouveaux vols directs vers l’Europe.

Lors de la visite officielle du président de la République Nguyên Xuân Phuc du 25 au 29 novembre en Suisse, la compagnie aérienne Vietjet et SR Technics, l'un des principaux fournisseurs de services MRO au monde, ont signé un protocole d'accord d'une valeur de 150 millions d'USD concernant la fourniture de services MRO sur la flotte de moteurs CFM56-5B de Vietjet, installés sur leurs Airbus A320 et A321 à Berne, en Suisse. Les travaux sur les moteurs seront effectués dans les installations de renommée mondiale de SR Technics à l'aéroport de Zurich en Suisse et au Vietnam. Le protocole d'accord comprend également la maintenance des moteurs, les services techniques et de formation, les exigences et la réparation des composants, et la mise en place d'un nouveau centre de formation en aviation, co-dirigé par Vietjet et SR Technics.

Dans le même temps, Vietjet et Swiss Aviation Software (Swiss-AS), le premier fournisseur mondial de solutions de maintenance aéronautique basé en Suisse, ont également signé un accord de coopération stratégique pour étendre davantage l'adoption par Vietjet de la solution de maintenance et d'ingénierie de Swiss-AS AMOS pour soutenir la flotte de Vietjet. Les deux parties s’engagent à approfondir leur coopération dans divers domaines, renforçant ainsi le partenariat stratégique en vigueur pour ces dix prochaines années. Swiss-AS et ses filiales concernées fourniront à Vietjet la plate-forme supplémentaire d'AMOS mobile/EXEC pour la gestion technique des avions sur des appareils mobiles, permettant ainsi une automatisation et une numérisation complètes pour les ingénieurs de Vietjet.

En ce sens, Vietjet utilisera le système avec plus de capacité et mettra à jour d'autres modules AMOS pour mieux servir la gestion interne, y compris l'automatisation de la planification, la planification des avions et la gestion du budget, etc. Swiss-AS fournira également le programme AMOS "entraîner le formateur" pour Vietjet avec une fréquence et une échelle notables dans les temps à venir.

"Nous sommes très fiers que Vietjet s'engage dans un partenariat à long terme avec SR Technics. Cela confirme leur confiance dans la capacité et l'expertise de SR Technics à fournir les meilleurs services MRO, y compris la maintenance des moteurs et le support technique et de formation, conformément aux plus hautes références de l'industrie en termes de sécurité et de qualité. Par conséquent, nous confier la fourniture de performances de haute qualité sur leurs moteurs prouve à quel point la base de notre future collaboration est solide. J'ai hâte de visiter le nouveau centre de formation en aviation qui sera construit à Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec notre célèbre partenaire vietnamien", a déclaré Jean-Marc Lenz, le PDG de SR Technics, le 26 novembre lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord.

Vols directs vers la Russie

Lors de la visite officielle du président Nguyên Xuân Phuc à Moscou, en Russie, du 29 novembre au 2 décembre, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé ses tout premiers services sans escale vers l'Europe, marquant la relance du réseau de vols internationaux de la compagnie aérienne pour répondre au rebond de la demande de voyages internationaux.

Concrètement, les services nouvellement annoncés relieront Hanoï, Hô Chi Minh-Ville ainsi que la ville balnéaire de Nha Trang à Moscou, la capitale de la Russie à partir du milieu de 2022.

La cérémonie d'annonce s'est déroulée le 2 décembre à Moscou, en présence du président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, de hauts dignitaires et représentants d'entreprises du Vietnam et ceux de la Russie ainsi que des agences de tourisme russes lors de la visite officielle du président vietnamien en Russie.

La route Hanoï - Moscou devrait être opérationnelle avec deux vols hebdomadaires tous les mercredis et dimanches, à compter du 3 juillet 2022. La compagnie aérienne commencera également à exploiter son service Hô Chi Minh-Ville - Moscou à la même date d'ouverture et à la même fréquence avec un transit par Hanoï. La liaison Nha Trang - Moscou assurera deux vols par semaine tous les lundis et vendredis à partir du 10 juillet 2022. La durée moyenne de vol pour chaque trajet est d'environ 10 heures (avec deux heures supplémentaires pour le vol de transit pour l’itinéraire Hô Chi Minh-Ville - Moscou). Tous ces services seront exploités depuis l'aéroport de Moscou Sheremetyevo avec les avions nouveaux et modernes A330-300 de Vietjet et les services disponibles Skyboss Premier.

"La compagnie aérienne Vietjet est prête à relancer ses services internationaux. Nous avons investi dans une flotte moderne et nous allons étendre notre réseau de vols intercontinentaux dans les temps à venir. Je pense que les nouveaux services de Vietjet vers la Russie prouveront une fois de plus notre engagement à offrir des produits et services de vol de qualité supérieure", a déclaré Dinh Viêt Phuong, directeur exécutif de Vietjet lors de la cérémonie d’annonce.

Il est à noter que Vietjet dispose déjà d'un réseau de vols complet au Vietnam et dans toute la région Asie-Pacifique. Après avoir surmonté la pandémie, la compagnie aérienne a repris son réseau de vols intérieurs et a opéré une série de vols internationaux depuis et vers le Vietnam, tout en cherchant à étendre davantage ses opérations à travers les continents. Vietjet exploite une nouvelle flotte moderne et économe en carburant avec un taux de fiabilité technique parmi les meilleurs opérateurs de la région et du monde. –CVN/VNA