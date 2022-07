Hanoï (VNA) - Du 7 au 23 juillet, Vietjet lance un programme promotionnel qui offre aux passagers 777.777 billets à partir de seulement 7.700 dongs (hors taxes et frais) sur tous les lignes domestiques et certaines lignes internationales.

Les billets promotionnels sont disponibles à la vente sur le site web officiel de Vietjet Air à l'adresse www.vietjetair.com, sur son application mobile ou sur sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation"). En particulier, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet Sky Club - programme de fidélité exclusif de Vietjet.

Les billets promotionnels à partir de 7.700 dongs sont appliqués sur les lignes domestiques et certaines lignes internationales vers les destinations attrayantes, les centres de villégiatures ou de shopping de l'Inde, de la République de Corée, du Japon, de l'Indonésie (Bali), de la Thaïlande, de Singapour, de la Malaisie, etc, avec les dates de voyage flexibles du 15 août 2022 au 26 mars 2023 (à l'exception des jours fériés et les vacances du Têt).

En plus du réseau de vols couvrant le Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet est prête à accueillir les passagers dans le ciel sur des vols sûrs et confortables avec sa plus grande flotte moderne, des équipages de cabine amicaux et dévoués, des repas frais et chauds ainsi que des performances culturelles et artistiques uniques à près de 10.000 mètres d'altitude. -VNA