Le programme "Connexion d’amour - Amour touchant" de Vietjet. Photo: BTC/CVN

Hanoi (VNA) - À l’occasion des fêtes de fin d’année, jusqu’au 15 février 2019, Vietjet déploie son programme le plus important de l’année, intitulé "Connexion d’amour - Amour touchant" contenant de nombreuses surprises.

Ce programme comprend une série de vols internationaux vers le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, le Cambodge et la Chine.



Les passagers de toute l'Asie peuvent participer à ce programme en partageant une histoire d'amour, parlant d’un ou de plusieurs pays, sous la forme d’un article de 1.000 mots maximum accompagné d’une photo. Ce programme s’adresse en premier lieu à ceux qui aiment expérimenter, explorer la nature et la culture sociale.



C’est votre chance d’exprimer votre amour pour la destination de vos rêves, en montrant votre passion pour les voyages et en présentant de nombreuses expériences d'activités vivantes et enrichissantes avec de beaux souvenirs de voyages. Ce peut être également des rêves et des projets de voyage dans des pays où vous n'êtes jamais allés.



Veuillez vous reporter aux conditions générales sur: https://loveconnection.vietjetair.com/en/. Le programme offre aux gagnants des prix avec des vols spéciaux vers les pays asiatiques et des centaines de billets d'avion gratuits.



Vietjet est une compagnie aérienne pionnière qui a conquis le cœur de millions de voyageurs grâce à ses promotions excitantes, à ses divertissements en vol, notamment pendant les fêtes.



Grâce à des services de haute qualité et à différentes catégories de billets, Vietjet propose à ses passagers des expériences de vol sur de nouveaux avions dotés de sièges confortables. -CVN/VNA