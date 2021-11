La cérémonie de signature du partenariat entre Vietjet et Safran a lieu en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son homologue français Jean Castex.

Paris (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air et Safran, groupe international de haute technologie basé en France, ont signé un accord de partenariat stratégique intégral lors de la visite officielle en France du Premier ministre Pham Minh Chinh.

L'accord est fondé sur la coopération existante des deux parties d'un montant de 10 milliards de dollars.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son homologue français Jean Castex.

S’appuyant sur la coopération existante entre les deux parties dans le domaine de la motorisation aéronautique et des services associés via CFM International, le partenariat entre Vietjet et Safran couvrira de nouvelles transactions en termes de motorisation aéronautique, ainsi que différents autres aspects tels que les sièges et des équipements intérieurs.

Safran assurera également la fourniture de programmes de formation incluant des aspects techniques et de management à Vietjet, et aidera la compagnie vietnamienne à mettre en place des services de maintenance, de réparation et d'entretien (MRO) au Vietnam. Vietjet et Safran Electronics and Defense vont par ailleurs accélérer leur coopération afin de permettre à Vietjet d’obtenir la meilleure solution d'analyse des données de vol pour l'ensemble de sa flotte.

« Nous sommes ravis de faire partie intégrante de la stratégie de croissance de Vietjet », a déclaré Alexandre Ziegler, Vice-président, Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles de Safran. « Cet accord illustre la relation de confiance mutuelle qui existe entre la compagnie aérienne et Safran, et il souligne également la reconnaissance par Vietjet de notre expertise ».

Safran est un grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau international dans les domaines de l’aéronautique, de l'espace et de la défense. Ses métiers sont la conception et la production de moteurs d’avions, d’hélicoptères et de fusées, d’équipements aéronautiques, et de défense. Le groupe compte à fin septembre 2020 plus de 81.000 employés.

En 2020, malgré la pandémie, Safran est parvenu à dégager un bénéfice net de 352 millions d'euros. Au troisième trimestre 2021, Safran a profité de la reprise du trafic aérien pour porter son chiffre d'affaires à 3,734 milliards d'euros, soit une hausse de 10,4 % par rapport à la même période en 2020.

Vietjet opère actuellement une flotte de 90 avions. Disposant d’un vaste réseau au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique, la compagnie espère étendre sa présence sur les différents continents dans un avenir proche, grâce à une flotte d’appareils modernes et de nouvelle génération.

Le transporteur Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et la performance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Accordant une attention particulière à la sécurité et à la santé des passagers et de l'équipage, Vietjet suit strictement les mesures de prévention de COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Association du transport aérien international (IATA), des autorités aéronautiques et des agences de la santé. Le transporteur vietnamien a été certifié avec sept étoiles, la note la plus élevée au monde pour la mise en œuvre des mesures de prévention du COVID-19 pour les compagnies aériennes mondiales par AirlineRatings.

Vietjet est un membre de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre autres.-VNA