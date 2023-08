Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Hanoï (VNA) - Un réseau international en pleine expansion est devenu le point culminant de Vietjet, en tant que compagnie aérienne multinationale, ouvrant constamment de nouvelles destinations mondiales. Cette expansion a stimulé un essor du commerce, du tourisme et des échanges culturels partout où elle se rend. Le succès de Vietjet sur le marché international lui a valu la réputation d'être un "ambassadeur aérien", s'efforçant constamment de diriger et de relier le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est à près de 100 destinations dans le monde.



Le leader national du transport aérien



Vietjet a enregistré une augmentation remarquable du nombre de passagers internationaux, atteignant 3,5 millions au premier semestre 2023, ce qui représente plus de 50% du total des 6,9 millions de passagers internationaux à destination et en provenance du Vietnam. La compagnie aérienne est devenue un pont pour le commerce mondial, les investissements, le tourisme et les échanges culturels.



Au deuxième trimestre 2023, Vietjet a ouvert 11 nouvelles lignes internationales vers l'Australie, l'Indonésie et l'Inde, élargissant ainsi son réseau de vols à 120 lignes (dont 75 internationales et 45 nationales). Cela a fait du transport aérien le moyen de transport le plus pratique et le plus rentable pour les particuliers et les entreprises entre le Vietnam, la région d'Asie du Sud-Est et les principaux marchés internationaux tels que l'Australie, l'Inde, le Kazakhstan, l'Asie du Nord-Est et au-delà.



En particulier, Vietjet a étendu son réseau vers l'Inde, qui abrite plus de 1,4 milliard de personnes, en exploitant sept lignes reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville aux quatre grandes villes indiennes : Mumbai, New Delhi, Ahmedabad et Kochi. L'entrée de Vietjet sur le marché a porté le nombre total de passagers voyageant entre le Vietnam et l'Inde au cours des six premiers mois de 2023 à plus de 300.000, soit près de cinq fois plus que les 70.000 passagers enregistrés à la même période de l'an dernier.



Depuis mi-avril, Vietjet a également ouvert trois liaisons directes consécutives depuis Ho Chi Minh-Ville - la métropole économique, culturelle et touristique du Vietnam - vers les trois plus grandes villes d'Australie : Sydney, Melbourne et Brisbane.



Selon les données de la compagnie aérienne, le nombre de passagers internationaux sur la ligne Vietnam-Australie n'était en moyenne que de 500.000 par an avant 2023. Lorsque Vietjet a lancé ses vols en avril, le nombre de passagers hebdomadaires a doublé, atteignant plus d'un million de passagers d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, la quatrième ligne vers l'Australie, reliant Ho Chi Minh-Ville à Perth, est prête à être lancée en novembre.



Sur le marché de l'Asie du Nord-Est, Vietjet exploite depuis des années le plus grand réseau entre le Vietnam/l'Asie du Sud-Est et la République de Corée (14 lignes), Taïwan (8 lignes), le Japon (7 lignes) et continue de s'étendre à plus de 50 destinations en Chine. Cela renforce encore sa position en tant que compagnie aérienne multinationale et ambassadeur aérien dans l'industrie aéronautique mondiale.



Les liaisons internationales de Vietjet, avec des tarifs raisonnables et des services de haute qualité, ont contribué à relier les cultures, à combler la distance géographique entre le Vietnam et les pays d'Asie-Pacifique et à rapprocher les habitants de la région. Ils ont également promu le tourisme et renforcé les investissements et le commerce bilatéraux, facilitant davantage la reprise économique et le développement des pays.

Adoptant la stratégie d'innovation consécutive et introduisant constamment des produits et services haut de gamme, Vietjet a lancé au premier semestre 2023 sa classe Affaires avec d'innombrables privilèges pour les passagers et le programme de fidélité SkyJoy qui a attiré plus de 8 millions de membres. La compagnie aérienne a également mis en service la flotte d'avions A330 modernes et respectueux de l'environnement pour des vols vers l'Australie, l'Inde, le Kazakhstan, le Japon et la République de Corée.



Vietjet a activement contribué à la communauté en fournissant des vols gratuits et en maintenant des billets bon marché pour les habitants et les touristes de la région, conformément à sa philosophie selon laquelle "tout le monde peut voler dans un monde où les économies et les cultures sont plus proches que jamais".

Vietjet exploite depuis des années le plus grand réseau entre le Vietnam/l'Asie du Sud-Est et la République de Corée, Taïwan, le Japon. Photo: Vietjet



Au premier semestre, un chiffre d'affaires en hausse de 87%

Au cours des six premiers mois 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Vietjet était de 29.770 milliards de dôngs (environ 1,25 milliard de dollars), en hausse de 87% en rythme annuel et atteignant 120% de l'objectif du premier semestre. Les revenus auxiliaires ont maintenu un taux de croissance élevé, atteignant 9.000 milliards de dôngs (environ 378,68 millions de dollars), soit deux fois plus qu'à la même période de l'an dernier et représentant 40% des revenus totaux. Le bénéfice après impôt consolidé est estimé à 387 milliards de dôngs (environ 16,3 millions de dollars).



Vietjet a opéré en toute sécurité 65.900 vols, transportant plus de 12,1 millions de passagers, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne a été le leader du marché en termes de nombre de passagers, tant sur les lignes nationales qu'internationales.



Le taux d'utilisation moyen des sièges est supérieur à 85% tandis que le taux de fiabilité technique s'établit à 99,63%. La flotte de Vietjet est composée de 103 avions, dont sept gros-porteurs. Vietjet exploite également une nouvelle flotte d'avions et a passé d'importantes commandes avec Airbus et Boeing, gagnant des avantages en termes d'efficacité opérationnelle et de performance financière.



Vietjet s'est concentré sur le développement durable de l'aviation pour transporter des passagers sur des vols écologiques économes en carburant tout en réduisant les émissions de CO2. On espère que cela inspirera plus d'actions vers un avenir vert, atténuant l'impact des catastrophes naturelles et des pandémies tout en apportant de meilleures valeurs au monde.



La compagnie aérienne a utilisé des matériaux respectueux de l'environnement tels que des plateaux-repas en bambou local et en feuilles de palmier d'arec. Vietjet a également accéléré l'application des technologies et de la transformation numérique, en s'orientant vers des opérations sans papier et en rationalisant les processus pour améliorer l'efficacité et minimiser ses impacts environnementaux.



Au 30 juin 2023, le total des actifs de Vietjet atteignait plus de 71.500 milliards de dôngs (environ 3,01 milliards de dollars) tandis que le ratio dette/fonds propres et le ratio de liquidité étaient respectivement de 1,2 et 1,5, ce qui les situent dans la bonne fourchette de l'industrie aéronautique.



Vietjet a reçu une note de crédit BB+ avec une perspective stable (VnBB+) de Saigon Ratings qui a hautement apprécié ses capacités financières avec une structure de capital solide, un faible taux d'endettement et des liquidités ingénieuses. De plus, l'avantage commercial et la plate-forme commerciale diversifiée ont aidé Vietjet à maintenir son capital social après la pandémie de Covid-19.



En tant que plus grand transporteur de passagers de toutes les compagnies aériennes au Vietnam, en particulier sur les routes internationales, Vietjet, sur la base de ses performances commerciales positives au premier semestre, devrait atteindre et même dépasser son plan de 2023, continuant à contribuer à la reprise et croissance du tourisme, des investissements et de l'économie en général.



Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies à toutes les activités et en menant la tendance, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com. Elle a également été répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal depuis de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA