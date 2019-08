La cérémonie de signature du protocole d’accord entre Vietjet, Grab et Swift 247, le 7 août à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet coopérera avec Grab et Swift 247-une nouvelle entreprise technologique fournissant des services de livraison express par air, dans le développement des solutions de transport routier et aérien en Asie du Sud-Est.

Aux termes de leur protocole d’accord signé le 7 août à Ho Chi Minh-Ville, Vietjet, Grab et Swift 247 développeront également des services de livraison super express sur le marché vietnamien.



«Ce partenariat stratégique constitue la première collaboration entre Vietjet et Grab dans le but d’offrir au marché vietnamien des services de meilleure qualité, apportant les meilleurs avantages aux clients et à la communauté», a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.



Ce partenariat permettra à Vietjet et à Grab d’exploiter leurs avantages technologiques pour mettre en place des solutions peu onéreuses de mobilité routière et aérienne. Les deux parties se concentreront sur la recherche et le développement d’une plate-forme numérique commune afin d'accroître le confort des consommateurs et de développer leur coopération non seulement au Vietnam mais également sur d'autres marchés en Asie du Sud-Est.



Avec les solutions technologiques de Swift247, Grab et Vietjet pourront relier des services de transport au service de livraison super express.



Au cours de la première phase, les clients de Swift247 pourront livrer en cinq heures des marchandises grâce au service de livraison GrabExpress sur la plateforme Grab et aux vols de Vietjet reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Les clients pourront suivre le processus de livraison sur le site web et l'application Swift247.



Dans l'avenir, les parties envisagent d’intégrer les services Swift247 dans la plate-forme ouverte de Grab afin d'apporter la commodité et l'accessibilité des services aux consommateurs de toutes les parties.

Ce partenariat apportera de nouveaux changements au marché local de la livraison, créera des expériences uniques pour les consommateurs et répondra à la demande croissante de bons services de livraison, selon Nguyen Thi Phuong Thao, présidente et directrice générale de Vietjet, lors de la cérémonie de signature.



«C’est aussi une nouvelle étape sur la voie de devenir une +compagnie aérienne grand public+, fournissant toutes sortes de services dont les clients de Vietjet ont besoin», a-t-elle ajouté.



Tommy Nguyen, représentant de Swift247, a estimé que les clients pourraient bénéficier de services de livraison pratiques et fiables, profitant du large réseau de lignes aériennes intérieures et internationales de Vietjet ainsi que du grand nombre de partenaires conducteurs et d’utilisateurs de Grab.



Avec plus de 400 vols quotidiens et 129 lignes aériennes desservant des destinations vietnamiennes et internationales, notamment au Japon, à Hong Kong (Chine), à Singapour, en République de Corée, à Taïwan (Chine), en Chine, en Thaïlande, au Myanmar, en Malaisie, en Indonésie, au Cambodge…, Vietjet fournit des services de fret intérieurs et internationaux aux côtés du transport de passagers.-VNA