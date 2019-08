Vietjet figure parmi les 50 premières entreprises au Vietnam.

Photo: Vietjet/CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 15 août à Hô Chi Minh-Ville s'est tenu le Forum du commerce 2019. L’occasion pour le magazine économique américain Forbes de lister les 50 meilleures sociétés au Vietnam de cette année.



Pour cette 7e saison, le célèbre magazine américain a classé les principales sociétés cotées en Bourse de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï, telles que Vinamilk, Sabeco, FPT, Vietjet, DHG Pharmaceutical, Bao Viet, Mobile World, Vingroup, etc.



Parmi les grands gagnants, le transporteur aérien Vietjet (VJC) a été récompensé pour la 3e fois consécutive depuis son entrée officielle en Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HOSE) en février 2017.



Avec des résultats commerciaux impressionnants, les actions de VJC ont attiré l’attention des investisseurs et ont été cotées en VN30 dès sa première année en Bourse.



En 2018, Vietjet avait connu une forte croissance de son chiffre d'affaires qui s'est établi à 53.577 milliards de dôngs. -CVN/VNA