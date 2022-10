Photo: Vietjet

Da Nang (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet a officiellement annoncé la relance de sa ligne reliant la ville de Da Nang (Centre) et Tokyo (Japon), avec des vols aller-retour quotidiens.

Avec un peu plus de 4 heures de vol à un coût raisonnable de 684.000 dongs (environ 28 dollars américains) (hors taxes et frais), Vietjet est la seule compagnie aérienne vietnamienne qui effectue des vols directs entre Da Nang et Tokyo (aéroport de Haneda), offrant plus d'options pour voler vers la capitale japonaise et le Japon en général, en plus de destinations familières telles que l'aéroport de Narita, Osaka, Fukuoka, Nagoya.

Les billets pour les vols directs Da Nang - Tokyo sont disponibles à la vente sur les canaux officiels de Vietjet, le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, les bureaux de réservation officiels et les agents au Vietnam et à l'étranger.

Le temple Sensoji à Asakusa est le plus ancien et le plus célèbre de Tokyo. Photo: Vietjet

De plus, les passagers peuvent également profiter d’un paiement gratuit lors de la réservation des billets et payer facilement via Vietjet SkyClub.

Outre les liaisons à destination du Japon, Vietjet a également ouvert de nombreuses lignes de transport de passagers entre le Vietnam et les principales destinations attractives de la région, notamment l'Inde, la Thaïlande, Singapour, la République de Corée, l'Indonésie (Bali), la Malaisie, etc et bientôt en Europe et en Océanie. -VNA