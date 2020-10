Photo: Vietjet

Hanoi (VNA) – La compagnie Vietjet a publié son rapport financier pour le troisième trimestre, enregistrant une légère augmentation des revenus du transport aérien par rapport au trimestre précédent malgré la deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 au Vietnam.

L’épidémie a eu un impact fondamental sur l’activité principale de la compagnie aérienne - le transport des passagers - dont le chiffre d’affaires a atteint 2.802 milliards de dongs (environ 120,8 millions de dollars) et une perte après impôts de 926 milliards de dongs. Les résultats consolidés du troisième trimestre font état d'un chiffre d'affaires de 2.809 milliards de dongs et d'une perte après impôts de 971 milliards de dongs.

Les résultats s'est avéré meilleurs que prévu et ont été jugés positifs par rapport à d'autres compagnies aériennes au Vietnam et dans le monde. L’actif total de Vietjet s’est élevé à 45.269 milliards de dongs, les capitaux propres étant de 16.329 milliards de dongs (actions propres comprises).

Au cours du troisième trimestre, Vietjet a effectué 15.000 vols sûrs, desservant plus de trois millions de passagers sur le marché intérieur. La compagnie aérienne a également opéré 32 vols sur des lignes internationaux, rapatriant 7.440 citoyens vietnamiens depuis le Japon, la République de Corée, Taïwan et l'Indonésie.

Dans le contexte où l’épidémie de COVID-19 est contrôlée au Vietnam et dans quelques pays régionaux, Vietjet a rouvert des vols sur les lignes internationales vers Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et Taipei (Taïwan) depuis le 29 septembre.

Vietjet a constamment lancé diverses grandes campagnes de promotion et de nombreux produits apportant de nouvelles valeurs aux clients pendant cette période. En septembre, le transporteur a également lancé une toute nouvelle classe de billets baptisée Deluxe, en plus des classes actuelles SkyBoss et Eco. Ils s'accompagnent d'avantages et de privilèges attrayants spécialement conçus pour différents segments de clientèle afin de répondre à la demande de voyage des passagers, diversifier la clientèle de la compagnie aérienne et augmenter les ventes et de générer des revenus supplémentaires.

À partir du début de septembre, le transporteur Vietjet a officiellement géré ses services d'assistance en escale à l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï. Cette décision vise à améliorer la qualité de ses services, à ajuster de manière indépendante et flexible son propre horaire de vol pour répondre aux opérations saisonnières, en particulier en haute saison, ainsi qu’à gérer efficacement ses coûts d'exploitation.

Le marché intérieur étant désormais en plein essor, Vietjet, bien préparé avec des ressources complètes et soutenu par un modèle commercial de transporteur à bas prix, devrait rester ferme, suivi de reprise rapide et croissance robuste. -VNA