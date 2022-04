Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le rapport sur ses états financiers du quatrième trimestre de 2021 de la Compagnie par actions de l’aviation Vietjet, en 2021, Vietjet a réalisé un bénéfice consolidé après impôts de 100 milliards de dongs (environ 4,4 millions de dollars), soit une croissance de 46 % par rapport à l'année précédente.

Au quatrième trimestre 2021, Vietjet a enregistré une baisse des revenus du transport aérien d'une année sur l'autre à 2.789 milliards dongs (environ 122 millions de dollars). La compagnie aérienne, cependant, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 13.000 milliards de dongs en 2021 (environ 571 millions de dollars) avec un bénéfice après impôts consolidé de 100 milliards de dongs (environ 4,4 millions de dollars), soit une hausse de 46% par rapport à 2020.

Photo : Vietjet Air

Au 31 décembre 2021, les actifs de Vietjet s'élevaient à près de 51.785 milliards de dongs. Son ratio d'endettement est resté à 0,91 tandis que le ratio de liquidité était à 1,63, tous étaient considérés comme de bons indicateurs dans l'industrie aéronautique.

En 2021, Vietjet a effectué près de 42.000 vols sur son réseau avec plus de 5,4 millions de passagers à bord. La compagnie aérienne a enregistré des revenus de 2.954 milliards de dongs (environ 130 millions de dollars) dans le transport de fret, réalisant une croissance rapide avec des revenus de fret augmentant de plus de 200% d'une année sur l'autre.

L'année dernier, Vietjet a célébré le 10e anniversaire de son premier vol (24 décembre 2011-24 décembre 2021). Après 10 ans, Vietjet a transporté plus de 110 millions de passagers, réalisant sa mission de développer un vaste réseau de vols à travers le pays, la région et le monde.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.

En 2022, Vietjet Air compte étendre son réseau de vols internationaux vers de nouvelles destinations en Europe et en Australie.-VNA