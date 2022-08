Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) – Le 4 août, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l'ajustement de son plan d'exploitation des vols desservant l'Asie du Nord-Est selon des directives de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Concrètement, Vietjet ajuste du 4 au 7 août les itinéraires des vols desservant le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine). Environ 82 vols seront affectés.

Les informations sur les changements sont envoyées aux clients via les canaux officiels de Vietjet, SMS et e-mails. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

Auparavant, après que la Chine a annoncé qu'elle mènerait des exercices militaires dans des zones proches de Taïwan (Chine) du 4 au 7 août, la CAAV a travaillé avec les compagnies aériennes sur la garantie de la sécurité des vols.

Pour assurer la sécurité, les compagnies aériennes ajusteront les itinéraires de vols en évitant les zones des exercices militaires selon le principe: ne pas survoler les zones des exercices militaires, ne pas voler à proximité de ces zones, ne pas choisir d'aéroport de réserve à proximité des zones des exercices. -VNA