Photo: Vietjet Air

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne low cost vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) a annoncé l’ouverture d’une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à la ville de Tiruchirappalli, en Inde, répondant aux besoins de déplacement de nombre de personnes.

Cette ligne aérienne sera exploitée à partir du 2 novembre 2023 à raison de trois vols allers-retours par semaine.

Les vols de Ho Chi Minh-Ville à Tiruchirappalli décolleront à 20h00 et atterriront à 23h30 (heure locale) tous les mardis, jeudis et dimanches. Les vols de Tiruchirappalli à Ho Chi Minh-Ville partiront à 00h30 et arriveront à 07h00 (heure locale) tous les lundis, mercredis et vendredis.

Avec la nouvelle route Ho Chi Minh Ville - Tiruchirappalli, Vietjet augmente officiellement son nombre total de vols reliant le Vietnam à l'Inde à près de 70 vols par semaine.

Le Temple de Sri Ranganathaswamy. Photo: Vietjet Air



A partir du 2 août 2023, tous les mercredis, jeudis et vendredis, les passagers ont la possibilité de rechercher des billets à 0 dong sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, valables pour les lignes reliant le Vietnam et des destinations internationales, dont l’Inde.



Chaque vol de Vietjet apportera de nombreuses expériences intéressantes, dès que les passagers monteront à bord de l'avion. Ce sont des expériences culinaires riches, avec une carte variée de plats indiens à base de spécialités vertes et bio. C'est une expérience amusante avec des équipages de cabine amicaux, hospitaliers et professionnels. En particulier, Vietjet est la seule compagnie aérienne à proposer une assurance voyage complète Sky Care à tous les passagers. Les passagers bénéficieront d'avantages, notamment le remboursement des frais médicaux dus à des accidents ou à des maladies, et de services mondiaux d'assistance médicale et de voyage 24h/24 et 7j/7.-VNA