Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet offre aux passagers une réduction de 50% sur les billets et les frais de bagages enregistrés pour l'ensemble de ses vols intérieurs, dans le but d'accueillir la saison touristique de fin d'année.

Plus précisément, avec trois codes promotionnels «ECO50», «DELUXE30» et «SKYBOSS20», les voyageurs bénéficieront d'une réduction de 50% sur les tarifs Eco, de 30% sur les tarifs Deluxe et de 20% sur les tarifs SkyBoss, pendant trois jours du 28 au 30 de ce mois, pour la période de vol du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.

De plus, tous les clients qui achèteront des billets pour les vols domestiques effectués du 25 octobre au 30 novembre bénéficieront également d'une demi-réduction sur tous les achats de bagages enregistrés, en plus des bagages gratuits inclus dans les types de tarifs.

Les passagers peuvent réserver leurs billets sur les canaux d'information officiels de Vietjet tels que le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, la page Facebook à l’adresse https://www.facebook.com/vietjetvietnam/, les billetteries et les agents officiels.

Actuellement, la compagnie aérienne new age Vietjet a récupéré l'ensemble du réseau domestique et augmenté la fréquence d'exploitation à 250 vols quotidiens.

En particulier, la liaison entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, les deux plus grandes villes du Vietnam, affiche également une augmentation de la fréquence allant jusqu'à 25 voyages par jour, avec des horaires pratiques, des temps de vol stables et des avions modernes.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Elle a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. –VNA