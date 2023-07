La cérémonie de signature. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - La cérémonie de signature d'un accord de maintenance d'avions entre les représentants de la compagnie aérienne par actions VietJet Air (Vietnam) et la compagnie aérienne nationale du Laos (LaoAirlines) a eu lieu le 12 juillet, dans la capitale Vientiane (au Laos).S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Khamla Phommavanh- directeur général de LaoAirlines a estimé que cet accord marquait une étape importante dans la coopération efficace entre LaoAirlines et VietJet Air, permettant à LaoAirlines de fournir à VietJet Air des services de maintenance des avions de haute qualité avec des coûts économes. Il a convaincu que cet accord serait bénéfique à deux parties et que dans l’avenir, la coopération entre les deux compagnies continuerait à s’épanouir.Pour sa part, le directeur général de VietJet Air, Dinh Viet Phuong, a affirmé que l'accord constituait la base pour ouvrir de nombreux programmes de coopération entre VietJet Air et LaoAirlines dans les temps à venir, y compris le plan selon lequel les deux compagnies aériennes créeront une école de formation des pilotes, des hôtesses de l'air et le personnel technique... au Laos. –VNA