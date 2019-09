Le représentant de Vietjet Air offre la maquette d'avion au vice-Premier ministre russe, Maxim Akimov, en présence de son homologue vietnamien, Trinh Dinh Dung. Photo: VNA



Vladivostok (VNA) – Le représentant de la compagnie à bas prix Vietjet Air et la direction de l'aéroport international de Vladivostok (VVO), en Russie, ont signé le 5 septembre un mémorandum sur la coopération dans les domaines de transport de passagers et d'exploitation des services de fret aérien.

Les vice-Premiers ministres vietnamien et russe Trinh Dinh Dung et Maxim Akimov, ainsi que des hauts dirigeants des deux pays ont témoigné de la signatature de ce document, qui rentre dans le cadre du 5e Forum économique oriental à Vladivostok, en Russie.

Aux termes du mémorandum, de nouveaux vols directs entre le Vietnam et la Russie seront lancés dans les années à venir et d'autres destinations de la région seront connectées par les escales.

S’exprimant lors de la cérémonie, Aleksei Vasilchenko, président de l’aéroport international de Vladivostok, a souligné que grâce à des atouts en infrastructures et des expériences opérationnelles de l'aéroport et au vaste réseau de vols de Vietjet Air, cette coopération profiterait mieux à des clients, et contribuerait à renforcer les échanges commerciaux et les investissements ainsi qu' à satisfaire les besoins en matière de déplacement de la population et de transport des marchandises des deux pays grâce à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes dans un avenir proche.

De son côté, le vice-directeur général de Vietjet Air, Dô Xuân Quang, a déclaré que la coopération entre les deux parties permettrait à Vietjet Air d’ouvrir de nouvelles lignes vers la Russie en 2020 et contribuerait également à promouvoir de bonnes et durables relations de coopération entre le Vietnam et la Russie.

La signature du mémorandum de coopération avec l'aéroport international de Vladivostok fait partie de la stratégie de développement commercial de Vietjet Air et de l'expansion de son réseau en Asie du Nord-Est et dans d'autres localités de la Russie.

Pour l’heure, Vietjet Air exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA