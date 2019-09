La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) s’est vu récemment attribuer trois prix importants par la revue Asiamoney, une revue financière renommée en Asie.

Il s’agit de la "Meilleure banque domestique au Vietnam" (Best Domestic Bank in Vietnam), de la "Meilleure banque pour les PME au Vietnam" (Best Bank for SMEs in Vietnam) et de la "Meilleure entreprise du secteur financier du Vietnam" (Most Outstanding Company in Vietnam – Financial Sector) dans la catégorie des meilleures compagnies en Asie.

Vietcombank vise à devenir la première banque au Vietnam, l’une des 100 plus importantes de la région, l’une des 300 plus grandes banques et sociétés financières du monde d’ici 2020.-VNA