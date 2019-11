La cérémonie d'ouverture d'un bureau de représentation de Vietcombank aux États-Unis. Photo: VNA

New York (VNA) - La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a officiellement inauguré le 1er novembre son bureau de représentation à New York, aux États-Unis, en présence de l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.

Situé à Manhattan, dans l'État de New York, ce bureau est le premier du genre ouvert par une banque commerciale vietnamienne aux États-Unis. Le bureau a reçu une licence d’exploitation du Département des services financiers de l'État de New York le 17 juin dernier. Auparavant, le 26 octobre 2018, Vietcombank avait obtenu l’autorisation de la Réserve fédérale américaine d’ouvrir son bureau.

Le président du conseil d'administration de Vietcombank, Nghiem Xuan Thanh, a déclaré que l'événement prouvait les efforts déployés par Vietcombank pour devenir la plus grande banque du Vietnam, l'un des 100 meilleurs banques en Asie, l'un des 300 plus grands groupes bancaires au monde et l'un des 1.000 plus grandes entreprises cotées dans le monde, contribuant grandement au développement du Vietnam.

M. Thanh a déclaré que le bureau connecterait avec des clients existants et prometteurs aux États-Unis, ferait des rapports d'analyse de marché et participerait à des séminaires d'affaires afin de chercher de nouveaux partenaires.

Depuis le lancement de son projet de restructuration en 2015, l'actif total de Vietcombank a jusqu'à présent dépassé le million de milliard de dongs, soit 43 milliards dollars, soit presque le double de celui de début 2015. Son bénéfice a triplé et son taux de créances irrécouvrables est tombé en-dessous de 1%. La banque compte désormais plus de 550 succursales, bureaux de transaction et unités membres.

L’année dernière, Vietcombank a pris les devants au niveau national avec un bénéfice net de plus de 18,2 billions de dôngs (791 millions de dollars), en hausse de 61,1% par rapport à 2017.

En octobre 2019, la Banque d'État a également autorisé Vietcombank à ouvrir une succursale en Australie.

Les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé au cours de ces années pour atteindre 35,4 milliards dollars au premier semestre 2019, contre 58,8 milliards dollars en 2018 et 50,8 milliards dollars à la fin de 2017. -VNA