Le chef comptable de Vietcombank, Lê Hoang Tung reçoit le titre décerné par The Asian Banker. Photo: VCB



Hanoi (VNA) – Vietcombank a été élue pour la sixième année consécutive parmi les banques d’Asie-Pacifique les plus solides par le bilan en Asie-Pacifique classées par le magazine The Asian Banker.



La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam se situe au 55e rang des 500 banques d’Asie-Pacifique les plus solides en fonction de leur bilan.



Le classement est basé sur un tableau de bord très détaillé et transparent qui évalue les banques sur six domaines de la performance financière du bilan: la capacité à évoluer, la croissance du bilan, le profil de risque, la rentabilité, la qualité des actifs et la liquidité.



Vietcombank a fait partie de neuf banques les plus solides de la région sélectionnées pour être récompensées lors d’une cérémonie organisée en ligne par The Asian Banker.



S’exprimant lors de cette cérémonie, le chef comptable de Vietcombank, Lê Hoàng Tung, a déclaré que malgré les évolutions complexes de la pandémie de Covid-19, Vietcombank a rempli avec succès sa double tâche de maintenir des opérations commerciales sûres et efficaces, de maîtriser le coronavirus, et de soutenir les entreprises et les particuliers en difficultés en raison de cette crise sanitaire, grâce à ses bases solides et ses bonnes stratégies.



En 2020, Vietcombank a réduit les taux d’intérêt de ses prêts pour soutenir les entreprises et les particuliers touchés par le Covid-19. La valeur totale de la réduction des intérêts était de près de 4.000 milliards de dôngs (plus de 173 millions de dollars).



Entre-temps, Vietcombank a versé plus de 9.000 milliards de dôngs (plus de 340 millions de dollars) au budget de l’État. Son actif total a augmenté de 8%.



Dans les temps à venir, Vietcombank poursuivra sa restructuration, en promouvant les ventes de détail et la digitalisation, dans le but d’atteindre le niveau régional et mondial.



Vietcombank avait reçu de nombreux prix internationaux prestigieux décernés notamment par les magazines The Asian Banker, The Banker et Nikkei Asian Review, Euromoney, le cabinet Brand Finance, le réseau professionnel des gestionnaires Anphabe.com, la société d’études de marché Nielsen.



The Asian Banker, magazine de premier rang dans le monde spécialisé sur les informations financières stratégiques, a été fondé en 1996. Il possède des offices à Singapour, Kualar Lumpur, Pékin et Dubai. – VNA