Transaction à une succursale de Vietcombank. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Banque commerciale par actions de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) - l'une des principales banques du Vietnam - a annoncé le 22 février qu'elle réduirait le taux d'intérêt de tous les prêts existants pendant trois mois jusqu'au 22 mai.

Cette décision vise à continuer à soutenir les entreprises et les particuliers pour atténuer les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

Concrètement, pour les clients qui sont les entreprises, Vietcombank applique une réduction de 5% à 10% du montant des intérêts payables pour les banques.

S’agissant aux clients qui sont des particuliers, Vietcombank applique une réduction de 0,2% /an de taux d'intérêt pour les prêts pour favoriser la production.

Selon la banque, 105 000 clients bénéficieront du programme avec un crédit total de 350.000 milliards de dongs (15,18 milliards de dollars), soit 40% du solde de la dette totale de la banque.

En 2020, Vietcombank a proposé cinq programmes de réduction des intérêts pour soutenir les entreprises et les personnes touchées par le COVID-19 et les inondations, devenant l'institution de crédit à offrir la plus forte réduction depuis de nombreuses années et ramenant les intérêts des prêts au plus bas niveau du système bancaire.

Le montant total des prêts couverts par les programmes de réduction des intérêts était de 441.700 milliards de dongs, tandis que la valeur totale de la réduction des intérêts en 2020 était de près de 4.000 milliards de dongs.- VNA