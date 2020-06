Canberra (VNA) – L’Office du commerce du Vietnam en Australie vient de présenter un outil destiné à fournir une plate-forme pour soutenir les entreprises exportatrices, présenter les opportunités d’investissement et les produits des chaînes d’approvisionnement et tisser des liens entre les localités des deux pays.

Interface de Viet-Aus Trade. Cette application bilingue anglais-vietnamien fournit une plate-forme pour soutenir les entreprises exportatrices. Photo : VNA

L’application Viet-Aus Trade, qui peut être téléchargée gratuitement sur Apple Store ou Google Play, devrait être présentée à des milliers d’importateurs, associations des entreprises et investisseurs en Australie et dans certains autres pays voisins, a-t-il fait savoir.Le lancement de cette application bilingue anglais-vietnamien à fonctionnalités multiples résulte des efforts engagés en 2019 par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce visant à introduite les technologies de l’information dans les activités relatives au marché.Désireux de mettre en relation importateurs et investisseurs en Australie avec les localités vietnamiennes, l’Office du commerce du Vietnam en Australie espère qu’elles soutiendront régulièrement la mise à jour des listes, des produits des entreprises et des projets d’appel à l’investissement, a indiqué son chef Nguyên Phu Hoa.Selon les statistiques du Département général des douanes du Vietnam, au cours des quatre premiers mois de 2020, le commerce vietnamo-australien a atteint plus de 2,7 milliards de dollars ( près de 11%), dont les exportations vietnamiennes en représentent plus de 1,2 milliard de dollars ( 7,3%.) – VNA