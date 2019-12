Hanoi (VNA) – Aujourd’hui, l’espérance de vie des Vietnamiens est estimée à 73,5 ans, soit au dessus de la moyenne des pays à revenu intermédiaire. Il faut dire que le pays a réussi à réduire fortement ses taux de malnutrition et de mortalité infantile.

Depuis 2007, le Vietnam est entré dans l’âge d’or démographique, qui est propice à son développement, eu égard à une main d’œuvre abondante. Mais depuis quelques années, la structure de la population vietnamienne change. Le pays est en train de vieillir… Un phénomène qui s’explique par la progression de l’espérance de vie.



Le vieillissement de la population correspond à la période au cours de laquelle les personnes âgées de plus de 65 ans passent de 7% de la population d’un pays à 14%. A ce jeu-là, il faudra 20 ans au Vietnam pour basculer d’une société vieillissante vers une société âgée. Mais le processus a bel et bien démarré : en 2015. Et il semble extrêmement rapide.

Si le vieillissement de la population en lui-même pose des défis économiques, sociaux et politiques majeurs dans un pays encore en développement, sa rapidité suppose des réponses encore plus urgentes. Le gouvernement vietnamien a pris conscience de l’ampleur du problème et envisage plusieurs pistes de réformes.

Augmentation du taux de fécondité

Le taux de fécondité est aujourd’hui de 1,9, en-dessous du taux de remplacement, qui est de 2,1. Le gouvernement souhaite aujourd’hui, par des programmes de sensibilisation, encourager la reprise des naissances afin d’équilibrer la pyramide des âges.

Modification du Code du travail

Parmi les propositions de modifications du Code du travail qui ont été soumises à l’Assemblée nationale en 2019, certaines visent la suppression des freins à l’accès au travail et l’interdiction des discriminations à l’embauche, notamment par rapport à l’âge.

Une autre proposition majeure concerne l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. A compter de 2028, l’âge légal de départ à la retraite pour les hommes est fixé à 62 ans et à 60 ans pour les femmes, à partir de 2035. – VOV/VNA