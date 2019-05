Le vice-président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Van Thang, serre la main au président birman Win Myint (droite). Photo: baoquangninh.com.vn

Quang Ninh (VNA) – Durant leur séjour au Vietnam pour participer à la fête du Vesak 2019 qui a lieu du 10 au 14 mai à la pagode Tam Chuc dans la province de Ha Nam, le président birman Win Myint et sa délégation ont visité lundi la baie d’Ha Long dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Le vice-président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Van Thang, a salué l'arrivée du président birman et lui a présenté rapidement la situation socio-économique de sa localité ces dernières années, ainsi que les valeurs géologiques et géomorphologiques exceptionnelles de la baie d'Ha Long.

Le président birman Win Myint a remercié les autorités provinciales pour leur accueil solennel et exprimé sa joie de visiter pour la première fois ce patrimoine naturel mondial.

Couvrant une superficie de 1.553 kilomètres carrés, la baie d’Ha Long comprend 1.969 îlots de toutes formes et de toutes tailles. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1994 et a été élue parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde par l’organisation suisse New Open World en 2011.

En 2018, Quang Ninh a attiré environ 12 millions de touristes dont 43% d’étrangers, ce qui a permis un chiffre d’affaires de 24.000 milliards de dongs. -VNA