Photo:bacgiang.gov.vn

Bac Giang (VNA) - La ville de Bac Giang de la province septentrionale éponyme, mobilisera toutes ses ressources pour édifier une ville verte et intelligente.

Selon le président du comité populaire municipal, Dang Dinh Hoan, Bac Giang a pour objectif de remplir toutes les critères de ville de grade I et d'être reconnue comme ville de grade I avant 2030. La ville compte aussi porter à 8.500-9.000 dollars son revenu moyen annuel par habitant d'ici 2025 ainsi que mobiliser plus de 100.000 milliards de dongs d'investissements au service du développement social.

D’ici 2025, la ville de Bac Giang devrait atteindre plus de 80 points, conformément aux normes de ville de grade I, avec 18m² d’espaces verts par habitant, 2-3 zones urbaines vertes, 2-4 hôtels trois à cinq étoiles, 2-3 zones économiques nocturnes et un parc d’environ 100 hectares.

L'économie numérique devrait représenter environ 30% du produit intérieur brut municipal, sa part dans chaque industrie et chaque secteur atteignant au moins 20%.

La ville renforcera la gestion et la surveillance de la qualité des eaux des rivières et lacs, de la collecte et du traitement des eaux usées dans les zones urbaines et industrielles, les activités de rejet de déchets des entreprises…

Pour devenir une ville intelligente, la ville de Bac Giang promeut l'application des nouvelles technologies dans la production agricole. Elle construira un centre de surveillance urbaine intelligente et installera un système de caméras de sécurité dans des zones centrales, des intersections, des rues importantes et des espaces publics bondés...

La ville numérisera les archives des industries et secteurs, et développera des applications intelligentes au service de l’édification de l’e-gouvernement.

Bac Giang donne la priorité à l'attraction des investissements dans les industries et secteurs à grande valeur ajoutée tels que la production d'équipements matériels, de logiciels, de services auxiliaires de l'industrie des technologies de l'information et de la communication….

La ville de Bac Giang a une superficie de 66,77 km², avec 16 unités administratives au niveau communal. Elle a une position géographique favorable, car située sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, traversée par l'autoroute et la ligne ferroviaire reliant Hanoï à Lang Son et à la porte frontalière de Huu Nghi.

Entre 2011-2020, la croissance économique annuelle de la ville a atteint 11,7%, ses recettes budgétaires moyennes ont augmenté 38% par rapport à l’objectif fixé. La planification et la gestion urbaines ont été renforcées. Les infrastructures urbaines ont été modernisées et la physionomie des villes et campagnes ont changé radicalement.

De nombreux projets d’infrastructures importants tels que les autoroutes Hanoï-Bac Giang, Bac Giang-Lang Son, le pont de Dong Son, le siège des autorités municipales, la zone urbaine Bach Viet Lake Garden, la maison des compétitions sportives de la province de Bac Giang, les immeubles à appartements de Quang Minh, Bach Viet Areca Garden Bac Giang, Aqua Park, SaiGontel Central Park, Green City, SOJO Bac Giang…ont été achevés, contribuant à l’amélioration de la physionomie de la ville. De grands groupes économiques tels que Honda, Toyota, Huyndai, Mazda…y ont investi.

À ce jour, la ville recense plus de 11.500 centres commerciaux, zones touristiques, hôtels et restaurants, 99 coopératives et plus de 4.000 entreprises dont 1.670 nouvellement créées cumulant plus de 7.540 milliards de dongs de capitaux enregistrés.

La ville compte également 40 projets d’investissement direct étranger (IDE) représentant plus de 236 millions de dollars. Bac Giang attirera des projets d'investissement de manière sélective, en se concentrant sur les projets dans les technologies de pointe, d'envergure, dotés d'un fort potentiel financier, créant des produits hautement compétitifs, afin d'apporter de grandes contributions au budget et au bien-être social. -VNA