Couverture de la version en vietnamienne du livre « l’URSS et le Vietnam durant la première guerre d’Indochine-la conférence de Genève en 1954 ».

Hanoi (VNA) – Le Département des archives nationales du Vietnam (ministère de l’Intérieur), l’Agence russe des archives et le Centre des sciences et de la culture russes de Hanoi ont présenté le 28 août à Hanoi la version en vietnamienne du livre « l’URSS et le Vietnam durant la première guerre d’Indochine-la conférence de Genève en 1954 ».

La cérémonie de présentation de ce livre a vu la présence, entre autres, de l’ambassadeur de la Russie au Vietnam, Konstantin Vasilievich Vnukov, la directrice du Centre russe des sciences et de la culture, Natalia Valerievna Shafinskaya et des représentants des ministères, des secteurs et de l’Association d’amitié Vietnam-Russie.

Selon le chef du Département des archives nationales du Vietnam, Dang Thanh Tung, les accords de mettre fin de la guerre, rétablir la paix en Indochine signés à Genève en 1954 constituent un point de repère historique important, revêtant une grande signification de l’époque. Parlant de la victoire de la conférence de Genève, on ne peut pas ne pas rappeler la coopération Vietnam-URSS dans la lutte diplomatique, a-t-il remarqué.

Pour affirmer les valeurs, la signification historique de la conférence et éclaircir des questions concernant la guerre menée par la France en Indochine, en 2017 dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre le Département des archives nationales du Vietnam et celui de la Russie, les deux parties ont coopéré dans la rédaction de ce livre. Sa version russe a été publiée en 2017 à l’occasion du centenaire de la Révolution d’Octobre.

Deux ans après, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de base des relations d’amitié Vietnam-URSS, les deux parties ont rédigé et publié la version en vietnamienne.

Avec 900 pages, la version de cet ouvrage présente près de 200 documents, images sur la conférence de Genève, le mouvement international et communiste soutenant la paix en Indochine et la situation du Vietnam entre 1950 et 1954, l’histoire des relations internationales et celle entre la Russie et le Vietnam.-VNA