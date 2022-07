Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: Nhat Bac/VGP

Hanoï (VNA) - Une conférence destinée à faire le bilan de la mise en œuvre des politiques par le Bureau politique sur le développement socioéconomique et la sécurité des Hauts plateaux du Centre s'est tenue le week-end dernier, dans la province de Dak Lak. De grandes orientations ont été dégagées pour développer la région de manière rapide et durable.



Les Hauts plateaux du Centre comptent 53 ethnies, dont 52 possèdent plus de 2 millions de personnes, représentant plus de 37% de la population de toute la région.



Une région qui regorge d’atouts



Le Tây Nguyên dispose de plusieurs avantages de développement. La région possède 3,2 millions d'hectares de terres forestières (représentant 21% du total du pays) et 1 million d'hectares de sol basaltique. Son écosystème est diversifié et son climat tempéré. Fort de ses atouts, le Tây Nguyên peut développer l'industrie énergétique (hydroélectricité, l’électricité éolienne et solaire) et minérale, dont la production de bauxite, ou encore les cultures industrielles (caoutchouc, café, poivre, thé, anacarde…). Il pourrait devenir un centre de production de plantes médicinales avec comme spécialité le ginseng Ngoc Linh et même un centre touristique.



Lors de cette conférence bilan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que 20 ans après la mise en place de la Résolution No 10 et 10 ans après l’application de la conclusion No 12 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, le Tây Nguyên avait connu un développement fulgurant. En 2020, son PIB régional a atteint environ 287.000 milliards de dongs, soit environ 14 fois plus qu'en 2002. Avec une croissance moyenne de 7,98% enregistrée pour la période 2002 – 2020, le Tây Nguyên est devenu la région ayant la croissance la plus élevée au Vietnam. Une réforme économique profonde a été effectuée dans laquelle le développement du secteur tertiaire et de l’industrie a été privilégié au détriment de l'agriculture. Mais le Tây Nguyên est toujours un grand producteur agricole du Vietnam. De nombreux produits représentent une part importante des exportations du pays, comme le café, le caoutchouc, le poivre et les arbres fruitiers. Le taux de pauvreté a également fortement diminué.



Des orientations à suivre



Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que, si dans le passé, le Tây Nguyên avait besoin de la "stabilité pour le développement", désormais la priorité est donnée au développement pour garantir la stabilité, la défense et la sécurité nationales.



“Pour le Tây Nguyên, le développement doit aller de pair avec la garantie de la défense et de la sécurité nationales. Le développement économique doit être considéré aussi important que la résolution des problèmes sociaux, ethniques et religieux. Dans les temps à venir, la région doit prendre des mesures plus appropriées pour mieux attirer les investissements, en particulier ceux en provenance de l’étranger”, a-t-il dit.



En ce qui concerne les priorités pour l’avenir, le Premier ministre a exhorté le Tây Nguyên à développer une économie verte et une économie circulaire, mais riche en identité culturelle locale. « Vous devez adopter une nouvelle approche dans le développement agricole en passant d’une production agricole à une «économie agricole » a-t-il indiqué, en plaidant pour une labellisation à l’international de certains produits agricoles de la région. Le Tây Nguyên doit également préserver ses écosystèmes, assurer la stabilité et la sécurité politiques et améliorer la vie matérielle et spirituelle de ses habitants, a ajouté Pham Minh Chinh.



Concernant le plan de développement des Hauts plateaux du Centre pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, Pham Minh Chinh a proposé: “Il faut moderniser les infrastructures, en particulier les infrastructures de transport et hydrauliques. Vous devez achever rapidement la construction de certaines autoroutes importantes et moderniser votre aéroport pour faciliter la circulation à l’échelle nationale, régionale et internationale. En outre, il est important d’accélérer la transformation numérique et de mettre vos infrastructures de technologies de l'information au même niveau que celles nationales. Vous devez également dynamiser vos échanges commerciaux, en particulier ceux avec les partenaires étrangers. Le Tây Nguyên est aussi appelé à promouvoir le commerce électronique et la logistique”.



Les Hauts plateaux du Centre sont l'une des trois régions stratégiques pour la sécurité nationale, et l'une des six régions économiques de pointe du Vietnam. Le développement rapide et durable de cette région est crucial pour la prospérité et la stabilité du Vietnam.-VOV/VNA