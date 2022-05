Hanoi (VNA) - L'Alliance de détaillants engagés à réduire les sacs en plastique à usage unique a appliqué de nombreuses formes de propagande, d'encouragement et de commodité pour que les gens accèdent à des produits respectueux de l'environnement.

Photo : VNA

Pour aider les détaillants à trouver des solutions pour réduire la consommation de sacs en plastique, l'Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement s'est coordonné avec le service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï pour appeler les entreprises à signer un engagement à participer à l’Alliance de vente de détail engagés à réduire la consommation de sacs en plastique.

Selon les données d'une enquête de mars 2021 menée par l'Institut de la stratégie et de la politique des ressources naturelles et de l'environnement, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et ses partenaires, le nombre moyen de sacs plastiques à usage unique dans les supermarchés est d'environ 104.000/jour, équivalent à 38 millions/an. Dans le but de réduire leur consommation chez les détaillants, l'Institut de la stratégie, de la politique des ressources naturelles et de l'environnement, en collaboration avec le service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, a appelé les entreprises à signer un engagement de participation à l’Alliance.

Il s'agit d'une activité dans le cadre du projet "Repenser les plastiques - Solutions d'économie circulaire pour les déchets marins" financé par l'Union européenne, le gouvernement allemand, l'Agence française de coopération technique internationale.

Photo : VNA

M. Nguyen Trung Thang, directeur adjoint de l'Institut de la stratégie, de la politique des ressources naturelles et de l'environnement, a déclaré que l'Alliance, avec la participation de 16 détaillants à Hanoï, a appliqué de nombreuses formes de propagande et d'encouragement pour permettre aux consommateurs d'accéder à des produits respectueux de l'environnement capables de remplacer les sacs en plastique jetables, éliminant ainsi progressivement l'habitude des citoyens d'utiliser des sacs en plastique dans la vie quotidienne.

Mme Fanny Quertamp, conseillère principale de l'Agence française de coopération technique internationale au Vietnam, a souligné qu'au début du projet, il y avait quelques objections et inquiétudes, car les gens pensaient qu'il était difficile de changer le comportement des consommateurs, surtout lorsque les sacs plastiques sont distribués gratuitement et que certains supermarchés ont peur de perdre des clients. Grâce à la participation du service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï et aux actions pionnières menées par de nombreux membres de l'Alliance, le projet expérimental a attiré membres.

Elaborer une feuille de route

Mme Kim Thi Thuy Ngoc, cheffe du Département des sciences et de la coopération internationale de l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement, a déclaré que les médias jouent un rôle important dans le changement de comportement des gens.

Dans le même temps, les politiques du gouvernement visant à restreindre la production, l'importation et l'utilisation de sacs en nylon contribuent également à réduire la consommation de sacs plastiques.

De plus, chaque habitant doit prendre conscience lui-même, éliminer progressivement l'usage des sacs plastiques et des produits en plastique à usage unique dans sa vie de tous les jours ou lors de ses déplacements au marché. Ces petites actions apporteront de grands changements à l'environnement, apportant une vie verte aux générations futures. - VNA