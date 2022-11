Hanoï, 2 novembre (VNA) - Les villages et les groupes résidentiels sont les meilleurs interprètes du droit à la démocratie au niveau local, selon une étude donnée lors d'un symposium organisé le 2 novembre à Hanoï par le Programme des Nations Unies pour le développement.

Photo d'illustration : VNA

L'étude s'est penchée sur plusieurs modèles de bonnes pratiques dans la province centrale de Quang Tri et la capitale Hanoï.Il a conclu que le droit des citoyens à un accès transparent à l'information doit être garanti, ce qui est particulièrement important pour les minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes âgées.Il a suggéré d'institutionnaliser la responsabilité des autorités à tous les niveaux et d'assurer une participation active et proactive des organisations sociales et des médias pour soutenir la mise en œuvre de la démocratie au niveau local.Plusieurs leçons importantes ont également été tirées pour promouvoir la participation des citoyens et les droits de l'homme dans la pratique des principes de la démocratie de base.En outre, l'étude a examiné le projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base afin de trouver les meilleures conditions possibles d'un point de vue juridique conformément à la devise "les gens savent, les gens discutent, les gens font, les gens inspectent, les gens surveillent, les gens en bénéficient », jetant ainsi les bases permettant aux citoyens de s'engager activement et de manière proactive dans la gouvernance locale tout en améliorant l'efficacité de travail des autorités locales.Diana Torres, assistante de la représentante en chef résidente et responsable de la gouvernance et de la participation au PNUD Vietnam, a exprimé l'espoir que les conclusions de cette étude orientée vers l'action serviront de référence importante et offriront des recommandations politiques aux autorités du niveau central au niveau local, en particulier lorsque la loi relative à la mise en œuvre de la démocratie à la base prend effet après son approbation par l'Assemblée nationale.- VNA