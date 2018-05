Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, le paiement sans espèces a considérablement progressé au Vietnam. Grâce aux moyens de paiement virtuels, les habitudes de la population en la matière ont connu des changements dans le bon sens.

Les Vietnamiens utilisent davantage des méthodes de paiement sans liquide. Photo: Trân Viêt/VNA



Des méthodes de paiement se basant sur les caractéristiques des technologies modernes telles qu'Internet et les smartphones et lancées par les banques répondent aux besoins des habitants. Raison pour laquelle les paiements numériques se généralisent.



Selon les statistiques de l'Association des cartes bancaires du Vietnam, jusqu'à fin 2017, le nombre de cartes mises en circulation dans le pays a atteint 77 millions de pièces grâce à l’émission de 15,6 millions de nouvelles unités.



Le taux de paiement par carte en 2017 a augmenté de 14% par rapport à 2016. Celui par carte internationale a enregistré une légère croissance de 29% en 2016 à 30% en 2017.



En estimant la montée en puissance des transactions sans liquide au Vietnam, le chef du Département de paiement de la Banque d'État du Vietnam, Pham Tiên Dung, a fait savoir que le paiement sans espèces avait connu des changements notables dans le pays. L'apparition de mesures modernes comme le terminal de paiement mobile mPOS ou le code QR a facilité la vie des consommateurs. La valeur des transactions sans contact augmente notamment dans les secteurs des services et du commerce de détail.



Le futur sera fait de paiement sans liquide

Le succès du paiement sans contact accélère le recul des paiements en espèces. Photo: Thu Hà/CVN



Au dire d'experts, la diversification des modes de règlement sans contact constituera un facteur important permettant d'offrir de nombreux avantages aux entreprises, commerçants et clients. À côté des modèles traditionnels via les appareils de POS et d'ATM, en 2017, le marché a enregistré le développement fort de nouveaux modes comme payer via l'appareil mobile mPOS ou scanner le code QR.



"En 2018, nous verrons un boom dans le secteur de règlement sans espèces", prévoit le directeur général de la banque HSBC au Vietnam, Pham Hông Hai. Partageant le même point de vue, le président de l'Association des cartes bancaires du Vietnam, Dào Minh Tuân, a affirmé que le marché des cartes bancaires est en pleine expansion, menant à terme au remplacement des modes de paiement classiques. Cela provoquera une concurrence entre les banques dans le pays mais apportera aux habitants l’occasion de bénéficier de cette concurrence.



Renforcer la sécurité et la fluidité des transactions

L'appareil mPOS de la Banque TP Bank. Photo: VG/CVN



Quant aux règlements en ligne, la sécurité reste toujours une exigence primordiale. Prochainement, la Banque d'État continuera à modifier et à compléter les documents relatifs au paiement par cartes bancaires et à celui sans contact. Elle se concentrera sur les solutions pour améliorer la sécurité et abaisser des risques dans ce domaine.



Parallèlement, la Banque d'État intensifiera la communication et la propagande sur les connaissances et compétences dans le domaine financier. Elle va collaborer avec les ministres et les organes concernés afin d'accélérer la mise en place des moyens techniques permettant le paiement électronique et en ligne en toute sécurité et avec une grande fluidité. -CVN/VNA