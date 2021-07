Le feu peintre Mai Trung Thu. Photo : Macon.fr

Hanoï (VNA) - "Mai Thu - Écho d'un Vietnam rêvé» est le thème d'une grande exposition qui a ouvert ses portes le 7 juillet au Musée des Ursulines dans la ville de Mâcon, au Centre de la France.

Le Musée des Ursulines a rassemblé environ 140 œuvres du feu peintre français d’origine vietnamienne Mai Trung Thu (alias Mai Thu) pour les présenter au public jusqu'à fin d’octobre. C'est la première fois qu'un musée en France rassemble un grand nombre de tableaux de l'un des grands maîtres de la peinture vietnamienne contemporaine.

Né en 1906, le peintre Mai Trung Thu fut un étudiant de la première promotion (de 1925 à 1930) de l’École des Beaux-Arts de l’Indochine. Il se fit connaître à la fin des années 1950 grâce à ses représentations d’enfants, peintes à la gouache sur soie. Ces œuvres, largement diffusées par des reproductions, contribuèrent à la connaissance de la vie traditionnelle vietnamienne, aussi bien en temps de paix que dans la tourmente de la guerre.

Des œuvres présentées lors de l’exposition. Photo : Thu Ha/VNA

Toute l’œuvre de l’artiste est d’une composition très rigoureuse, ne laissant rien au hasard. C’est l’unité des couleurs, formes, lignes et espace qui lui donnent sa personnalité.

Pour cette rétrospective, le musée a réuni plus de 140 œuvres originales de l’artiste parmi lesquelles des huiles sur toile, des peintures sur soie, des dessins, photographies et lithographies, dont une grande majorité jamais montrée au public.

Séjournant à Mâcon de 1940 à 1941, Mai Trung Thu fut un pionnier de l’art moderne vietnamien et un maître de la peinture sur soie. L’exposition est l'occasion de découvrir son style personnel, empreint de poésie, où la ligne et la couleur sont mises au service de scènes inspirées par la vie traditionnelle vietnamienne.

Mai Trung Thu commença sa carrière au Vietnam avec des peintures à l'huile. Mais c'était avec ses peintures sur soie lorsqu'il arriva en France que son nom devint largement connu. Mme Michèle Moyne-Charlet, directrice du Musée des Ursulines, a commenté que l'art de la peinture sur soie de Mai Trung Thu était unique, combinant le style traditionnel et les connaissances acquises lors de ses études à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine, créant une identité personnelle influencée par aucun peintre français.

Le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, a fait remarquer que l'exposition visait à honorer la peinture vietnamienne, dont Mai Thu était un représentant typique, tout en montrant que Mâcon était capable d'organiser des expositions d’envergure nationale voire internationale.

Mme Mai Lan Phuong, la fille unique du peintre Mai Thu, a confié qu’elle était impressionnée de l’envergure de l'exposition et émue de voir comment les amateurs d'art honoraient l’héritage pictural de son père.

L'exposition est organisée conjointement par le Cercle des Ursulines, une association qui a pour but de promouvoir et de soutenir les projets d'intérêt général du Musée des Ursulines en matière de culture et de solidarité.

Le 21 juin dernier, plus de 30 œuvres du peintre Mai Trung Thu avaient été présentées à la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris, la tête de ligne des TGV à destination du Sud-Est de la France.-VNA