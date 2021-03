Le Vietnam s'est classé au 4e rang en Asie du Sud-Est en ce qui concerne le nombre de voitures vendues en 2020. Photo: 24h.com.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'est classé au 4e rang en Asie du Sud-Est en ce qui concerne le nombre de voitures vendues en 2020, tandis que la Thaïlande et l’Indonésie étaient les premiers marchés du podium, d’après la Fédération automobile de l’ASEAN (ASEAN Automotive Federation, AAF).



En 2020, huit marchés de la région Asie du Sud-Est - que sont Brunei, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam - ont affiché un volume total de ventes de 2,45 millions de véhicules de tous types, notamment bus et voitures, soit une baisse de 29% par rapport à 2019.



La Thaïlande a été au premier rang en matière de ventes avec 792.100 véhicules de tous types commercialisés, -29% en glissement annuel.



A l'exception de Brunei, tous les sept autres marchés ont connu une chute de leurs ventes à cause de la crise sanitaire covidienne.



Cependant, grâce à la bonne réponse à l’épidémie et à la mise en place de politiques de soutien opportunes pour l’industrie automobile domestique, le nombre d'automobiles et de bus commercialisés au Vietnam n'a baissé que de 8% - le niveau le plus bas parmi les autres.



En particulier, le Vietnam a surpris non seulement l'Asie du Sud-Est, mais aussi le monde entier lorsque sa marque automobile VinFast a annoncé que trois nouveaux modèles de voitures électriques pourraient être vendus aux États-Unis cette année. En cas de succès, ce plan pourrait aider le Vietnam à devenir un marché «redoutable» au sein de l'industrie automobile de la région.-CPV/VNA