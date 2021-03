Hanoï (VNA) - La générosité des bienfaiteurs conjuguée à l’efficacité des bureaux des Affaires sociales des hôpitaux permettent de prendre en charge les frais d’hospitalisation des patients les plus pauvres.

De nombreux patients défavorisés ont bénéficié de l’aide financière de l’hôpital de Cho Rây. Photo : VOV

18 heures, Nguyên Nhu Hùng est fou de joie car son épouse vient de se réveiller après avoir été opérée d’une énorme tumeur localisée depuis 12 ans sur sa cuisse droite. Il annonce cette bonne nouvelle à Lê Minh Hiên, le directeur du bureau des Affaires sociales de l’hôpital Cho Rây à Hô Chi Minh-ville. L’épouse de Nuyên Nhu Hùng est la sœur aînée de Lê Thanh Vu, qui s’est fait retirer dans ce même hôpital, il y a 9 ans, 4 tumeurs (3 dans le dos et une sur le bras gauche) pesant un total de 15 kilos. Ces deux opérations ont été financées par le fonds des Affaires sociales de l’hôpital Cho Rây et des bienfaiteurs. Nguyên Nhu Hùng partage:

«Franchement, je ne pouvais payer que le prix de la consultation de mon épouse. Les médecins ont fait appel à des bienfaiteurs pour financer son opération chirurgicale. C’était vraiment une bénédiction pour nous».

L’épouse de Nguyên Nhu Hùng fait partie du millier de patients défavorisés qui ont bénéficié de l’aide financière du bureau des Affaires sociales de l’hôpital de Cho Rây. Chaque mois, ce bureau qui collecte annuellement auprès de donateurs divers quelque 20 milliards de dongs (73.600 euros) prend à sa charge les frais d’hospitalisation d’une centaine de patients. Soutenu par des associations caritatives, l’hôpital participe également à la distribution gratuite de 4.500 rations végétariennes à destination des patients les plus pauvres et de leurs proches. A l’hôpital de Cho Rây, les patients atteints de cancer reçoivent des journaux, de l’eau et d’autres petites choses pour atténuer la difficulté de leur condition.

Lê Minh Hiên, directeur du bureau.

«Nous nous efforçons de comprendre les besoins des patients et de les accompagner du mieux que nous pouvons pour atténuer leurs inquiétudes et leurs douleurs. Nous essayons de les soutenir et de leur offrir un service bienveillant».

Depuis 7 ans, Trân Thi Tuyêt Mai, 65 ans, du bureau des Affaires sociales de l’hôpital de l’enfance No 1 de Hô Chi Minh-ville, joue le rôle de passerelle entre les bienfaiteurs et les familles des petits patients en difficulté.

«Tant que ma santé me le permettra, j’aiderai les petits malades. J’espère que les enfants pauvres habitant dans les zones lointaines et isolées pourront bénéficier de ces aides».

L’hôpital du 2e arrondissement de Hô Chi Minh-ville organise tous les mois des consultations gratuites à destination des populations défavorisées vivant dans les régions éloignées. Photo: VOV

Tous les mois, l’hôpital du 2e arrondissement de Hô Chi Minh-ville organise des consultations et distribue des médicaments à destination des populations défavorisées vivant dans les régions éloignées. En cas d’intervention chirurgicale urgente, l’hôpital fait appel à la presse locale pour relayer l’information et trouver le plus rapidement possible des bienfaiteurs.

Le dévouement des associations caritatives et des hôpitaux ont permis de sauver la vie et de soigner les patients les plus démunis. -VOV/VNA