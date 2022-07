Une gare de télépéage sur l'autoroute Hô Chi Minh-Ville – Long Thanh – Dâu Giây. Photo: baodautu



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le télépéage sur l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Long Thanh-Dâu Giây, dans le Sud, a été lancé mardi 26 juillet par la Compagnie générale d’investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC) et la Compagnie par actions Tasco.



Cette autoroute possède 25 voies de télépéage sans arrêt situées sur trois gares de péage, comprenant 11 voies en entrée et 14 voies en sortie. A partir du 1er août, les automobilistes devront installer la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) sur leurs véhicules dont le compte est suffisamment garni.



Artère vitale reliant la mégapole du Sud, la région du Sud-Est, les Hauts Plateaux du Centre, et l’aéroport international de Long Thanh quand il sera opérationnel en 2025, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville-Long Thanh-Dâu Giây fait 55 km de long, 27,5 m de large, compte 4 voies.



Le télépéage mis en place sur cette autoroute fait suite à celui sur les autoroutes Hanoi-Hai Phong le 1er juin dernier et Câu Gie–Ninh Binh le 21 juillet dernier, alors que plus de 3,2 millions des 4,5 millions d’automobiles, soit plus de 71%, avaient déjà le badge de télépéage pour utiliser le service. – VNA