Vu Tien Loc, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam et Mme Virginia Foote, coprésident de VBF de mi-mandat lors dela conférence de presse.

Hanoi, 26 juin (VNA) - Le Forum des entreprises du Vietnam de mi-mandat(VBF) 2019 mettra en évidence le rôle de la communauté des entreprises dans le développement rapide et durable, lors d'une conférence de presse à Hanoi le 25 juin.Près de 600 délégués d'organismes gouvernementaux, d'organisations internationales, des bailleurs de fonds d'associations professionnelles devraient participer à l'événement.VBF est un mécanisme de dialogue entre le gouvernement vietnamien et les entreprises nationales et étrangères, visant à promouvoir le développement des entreprises privées, à améliorer l’environnement d’investissement et à contribuer à la croissance économique durable du pays.Des groupes de travail dans les domaines suivants: investissement-commerce, taxes douanières, infrastructure, agriculture, électricité-énergie, marché des capitaux, éducation-formation, ressources humaines et tourisme feront rapport au forum.Les participants parleront d'un assouplissement de la réglementation pour favoriser un développement rapide associé à la durabilité, développer la chaîne d'approvisionnement verte mondiale; réformer les procédures douanières pour concurrencer les pays voisins; s'attaquer aux réglementations qui entravent l'expansion de l'investissement; et aider les entreprises à se tourner vers l'économie durable et l'innovation…Ils évoqueront également les critères de développement rapide et durable des infrastructures, y compris l'énergie, les partenariats public-privé (PPP), le traitement des déchets et les transports publics, ainsi que les moyens permettant aux entreprises d'accéder au marché des capitaux vietnamien de manière durable, ainsi que le développement du gouvernement électrique et de l’ économie numérique.Vu Tien Loc, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré à la presse que le thème du forum était adapté aux besoins actuels des économies vietnamiennes, notamment la réforme des modèles de croissance et l'amélioration de la qualité des investissements.Il a ajouté qu'après les précédentes éditions, plus de 60% des propositions de la VCCI et des entreprises avaient été traitées par le gouvernement, les ministères et les départements.Toutefois, les entreprises après l’enregistrement, la réforme et le règlement des procédures administratives demeurent l’une des préoccupations que la communauté des entreprises souhaite que le gouvernement, les ministères et les organes concernés accordent plus d’attention à leur traitement, a-t-il déclaré.Des recherches menées par des organisations internationales ont montré que le Vietnam se classait au dernier rang en termes d'administration des entreprises dans les 6 principales économies de l'ASEAN, a-t-il déclaré.Améliorer l'environnement et l'administration des entreprises est donc l'une des tâches principales du gouvernement, des ministères et des départements, a-t-il souligné.Virginia Foote, qui copréside le forum, a convenu que le renforcement de la compétitivité est la clé du succès des entreprises.-VNA