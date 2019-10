Des millions de foyers pauvres bénéficient d’assistances financières du FPV pour le développement agricole.

Hanoï (VNA) - En tant qu’organisation centrale du système politique, le Front de la Patrie du Vietnam rassemble les couches sociales et les Vietnamiens résidant à l’étranger. Le bloc national crée une force inébranlable pour l’édification, la défense et le développement socio-économique du pays.



Selon Hâu A Lênh, vice-président et secrétaire général du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), l’écoute du peuple est considérée comme une des tâches centrales de cette organisation, afin de mieux comprendre ses pensées et ses aspirations. "En outre, les antennes du FPV participent activement à la surveillance et à la contre-argumentation sociale, contribuent à l’édification du Parti et du pouvoir, mobilisent les aides des Vietnamiens d’outre-mer en faveur du pays, permettant d’édifier et de consolider le bloc de grande union nationale", a-t-il souligné.



Les affaires ethniques attirent aussi l’attention, ce qui est montré par l’organisation de formations en faveur des cadres originaires d’ethnies minoritaires, afin de promouvoir le rôle des chefs et des patriarches des villages…



Le FPV joue un rôle important dans la mobilisation de la population dans les programmes et mouvements d’émulation, la collaboration avec les services concernés dans la surveillance de la bonne mise en œuvre des options et politiques concernant le développement socio-économique, l’éducation, la santé et l’éradication de la pauvreté dans les zones d’ethnies minoritaires.



Son La est une province montagneuse du Nord où vivent de nombreuses ethnies. Grâce au Front de la Patrie et aux autorités locales, cette localité a obtenu de bons résultats en matière de développement socio-économique. "En 2018, la valeur de ses exportations a été estimée à 115 millions d’USD, dont 112,6 millions (97,9%) provenant des produits agricoles. Les fruits de Son La tels que mangue, pitaya, longane sont présents dans 12 pays", a informé Vi Duc Tho, président du Front de la Patrie de Son La.



Avant d’ajouter qu’en juin dernier, la province avait organisé une cérémonie marquant l’envoi des premiers lots de mangue de Son La au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Chine.



Solidarité religieuse



En ce qui concerne la religion, le FPV a promu le rôle des organisations spirituelles dans l’instauration de la Nouvelle ruralité, la protection de l’environnement et l’adaptation au réchauffement climatique, la formation professionnelle, la santé, le sauvetage des sinistrés, ainsi que la lutte contre les actes visant à saper le bloc de grande union nationale.



Étant membre du FPV, le Comité de solidarité catholique est actif dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation aux traditions et à la solidarité catholiques, ainsi qu’aux politi-ques du Parti et de l’État.



"Actuellement, le Comité de solidarité catholique du Vietnam mobilise ses fidèles des quatre coins du pays au service du développement national, en assurant une harmonisation entre économie, culture, société et environnement. Il a fixé des objectifs concrets dans chaque mouvement patriotique répondant aux conditions régionales", a expliqué son président, le prêtre Trân Xuân Manh.



Mouvements patriotiques



Ces dernières années, de nombreux mouvements ont été lancés par le FPV. On peut citer "Les Vietnamiens consomment vietnamien", "Pour les pauvres", "Toute la population se solidarise pour édifier la Nouvelle ruralité et la civilisation urbaine", entre autres.



Ces mouvements ont fortement stimulé le travail créatif des couches sociales au service de la croissance économique, du règlement des problèmes sociaux, de l’instauration de la Nouvelle ruralité et de la civilité urbaine, de l’éradication durable de la pauvreté, de la défense des intérêts légitimes du peuple, de la prévention et de la lutte contre la corruption.



Chaque année, en décembre, le FPV déclenche le "Mois pour les pauvres" et collabore avec la Télévision nationale du Vietnam pour organiser le programme en direct "Tout le pays s’unit pour les pauvres".



De 2014 à 2019, le Fonds pour les pauvres a mobilisé près de 4.700 milliards de dôngs. Plus de 153.000 logements en leur faveur et des centaines d’infrastructures sociales ont été construits. Aussi, des millions de foyers ont bénéficié d’assistances financières pour la production agricole. À cela s’ajoutent des visites médicales gratuites et la distribution de médicaments dans les régions reculées.



Le FPV a aussi fait appel à la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu), qui représente environ 4,5 millions dans le monde. Cette communauté est une partie inséparable de la nation. Le FPV, en partenariat avec les services compétents et les organisations de Viêt kiêu, fournit souvent des informations sur les options et lignes du Parti et de l’État.



De plus, il a proposé des politiques visant à favoriser les activités des Viêt kiêu.



"Xuân quê huong" (Printemps du pays), les rencontres avec des Vietnamiens d’outre-mer à l’occasion du Nouvel An lunaire, de l’anniversaire du mort des rois Hùng (fondateurs de la nation) et de la Fête nationale sont devenus des programmes annuels organisés par le FPV et les services concernés. Sans oublier aussi la colonie de vacances d’été pour les jeunes Viêt kiêu, la visite de l’archipel de Truong Sa (Spratly) et de la plate-forme DK1.



Selon Thang Trân, Viêt kiêu aux États-Unis et président de l’Institut de la culture et de l’éducation pour les Vietnamiens (Institute for Vietnamese Culture & Education, à New York), "le leitmotiv du FPV, qui est +Grande union nationale+, crée une source d’inspiration au sein de la communauté des Vietnamiens aux États-Unis en termes de responsabilité et de contribution envers le pays natal ou d’origine. L’alliance et la solidarité nationale sont nécessaires au service du développement rapide et durable du pays". -CVN/VNA