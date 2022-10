Le séminaire "Promouvoir la construction communautaire pour s'adapter aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans certains pays de l’ASEAN”, le 28 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le séminaire "Promouvoir la construction communautaire pour s'adapter aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans certains pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN)" s’est organisé le 28 octobre à Hô Chi Minh-Ville.



L'évènement a été organisé par le Centre de recherche et de formation des ressources humaines de l'ASEAN de l’Université des sciences sociales et humaines relevant l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'organisation ActionAid Vietnam (AAV), le Fonds d'appui aux programmes et projets sécuritaires et sociaux du Vietnam (AFV), l’Association d'amitié Vietnam - ASEAN, et l’Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville.



Le séminaire a attiré plus de 150 participants, dont deux consuls généraux d'Indonésie et du Cambodge, des représentants du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, de l'organisation ActionAid Vietnam ainsi que des étudiants des pays de l'ASEAN de l'Université des sciences sociales et humaines.



Changement climatique : des menaces pour l'ASEAN



Lors du séminaire, les participants ont présentés des modèles réussis de mobilisation de ressources financières pour des initiatives visant à construire des communautés pour s'adapter aux catastrophes et au changement climatique au Vietnam, en Indonésie et au Cambodge. Selon les experts, l'ASEAN est une région ayant de nombreux pays présentant de très haut risques de catastrophes naturelles et susceptibles de subir les impacts néfastes du changement climatique.



Le vice-président du Conseil de gestion de l’AFV, Bùi Ba Binh, a déclaré que l'événement est le résultat d'activités menées par l’AFV en collaboration avec trois groupes de recherche dans trois pays que sont Vietnam, Cambodge et Indonésie. Ces activités, parrainées par l’Organisation mondiale du pain (Bread for the World - BfdW) et ActionAid, ont été menées de août 2021 à juin 2022.



Le séminaire visait également à apporter des solutions pour lever les difficultés, à trouver des financements pour des initiatives communautaires visant à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et aux effets néfastes du changement climatique dans les pays de l'ASEAN.



Selon les experts, les pays riches émettent beaucoup de pollution et sur le long terme, ils doivent donc assumer la responsabilité du financement et collaborer avec les pays les plus pauvres pour atteindre ensemble l'Objectif du développement durable à l'échelle mondiale.



À cette occasion, l'équipe de la commune de An My du district de Kê Sach, province de Soc Trang (Sud) a présenté les résultats de leurs actions de lutte contre le changement climatique. Créée en mars 2020 et composée 15 membres, l'équipe participe aux activités locales de prévention, d'intervention et de remédiation en cas de catastrophe. Depuis sa création, elle a proposé 25 initiatives, dont 14 ont été approuvées et mises en œuvre, pour un budget total de plus de 3,7 milliards de dôngs. Ces actions ont contribué à réduire les risques de catastrophe pour plus de 10.000 personnes, en plus de réduire les dommages causés aux terres agricoles et aux maisons.



Récompenser la jeune génération



Lors du séminaire, le comité d'organisation a également annoncé le prix "Jeune ambassadeur pour le développement durable". C'est le résultat d'une coopération entre l'Université des sciences sociales et humaines, ActionAid Vietnam et l'AFV. Remis deux fois par an, chaque prix a une valeur de 250 millions de dôngs. Il sera offert à des individus ou à des groupes de jeunes ayant des initiatives qui aident à résoudre les problèmes en termes de protection de l'environnement, de développement durable et d'adaptation au changement climatique. Ce prix vise à mobiliser les jeunes dans l’objectif d’un développement durable au Vietnam, notamment dans le delta du Mékong.



Selon le comité d'organisation, depuis la mise en œuvre du projet "Construire des communautés pour s'adapter aux catastrophes naturelles et au changement climatique en Asie du Sud-Est", de nombreuses initiatives ont été approuvées et financées à hauteur de plusieurs milliards de dôngs, pour réduire des risques de catastrophes naturelles pour des dizaines de milliers de personnes.-CVN/VNA