Une nouvelle vague de froid intense a touché le 12 décembre le Nord du Vietnam. Photo : NDEL



Hanoi (VNA) - Une nouvelle vague de froid intense a touché le 12 décembre la région du Nord du Vietnam, faisant chuter le mercure à 2°C à Mâu Son, la température la plus basse enregistrée depuis le début de l'hiver.



En effet, selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la température à Mâu Son, dans la province de Lang Son, a chuté à 2°C.



Si la température continue à baisser, accompagnée de pluie, de la neige et du givre apparaîtront dans plusieurs provinces du Nord.



Les autorités ont recommandé à la population de prendre des mesures pour protéger sa santé ainsi que le bétail, les volailles et les cultures. -NDEL/VNA