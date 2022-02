Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a demandé aux villes et provinces concernées d’accélérer la vaccination pour terminer les injections du vaccin Abdala en ce mois de février.

Le ministère de la Santé a envoyé une circulaire demandant à 12 ville et provinces que sont Can Tho, Thanh Hoa, Hai Duong, Thai Nguyen, Quang Tri, Quang Nam, Binh Dinh, Kon Tum, Gia Lai, Tien Giang, An Giang et Kien Giang, d'accélérer la vaccination du vaccin Abdala.

En octobre et novembre 2021, le ministère de la Santé a distribué 5 millions de doses du vaccin Abdala aux localités ci-dessus. Or, selon un bilan actualisé le 28 janvier 2022, il restait 541.400 doses du vaccin Abdala dans ces localités.

Abdala est le 8e vaccin homologué par le ministère vietnamien de la Santé pour les besoins urgents dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Ce vaccin cubain à trois doses, dont l'intervalle est de 14 jour, est indiqué pour la vaccination des personnes de 19 à 65 ans. – VNA