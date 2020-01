Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Au moment de passage à la Nouvelle Année du Rat 2020, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a adressé ses meilleurs vœux aux Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Dans son discours prononcé dès les premiers moments du Nouvel An 2020, Nguyen Phu Trong a également formulé ses vœux aux amis et aux peuples dans le monde entier, leur souhaitant la paix, l’amitié, la coopération et le développement durable.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien a passé en revue l’année 2019, les réalisations importantes du Vietnam dans de nombreux domaines. Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, il a grandement félicité et remercié les Vietnamiens pour ces réalisations et leurs contributions à ces acquis.

Pour 2020, une année avec nombre d’événements importants du Parti et de la nation, dont les congrès des organisations du Parti de tous niveaux pour s'orienter vers le 13e Congrès national du Parti, Nguyen Phu Trong a appelé le Parti, le peuple et l’armée dans leur ensemble à continuer de développer les traditions de solidarité et d’unité pour surmonter toutes les difficultés et les défis, à agir vigoureusement pour atteindre les objectifs et accomplir les missions fixées, créer un élan pour un développement national rapide et durable dans la prochaine étape.

Le secrétairé général du Parti et président vietnamien a, enfin, souhaité à chaque Vietnamien une année pleine de santé, de bonheur et de succès. -VNA