Le président du CC du FPV Tran Thanh Man à la paroisse de Lanh Tri. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - A l'occasion de Noël 2018, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man a rendu visite dimanche 23 décembre à la paroisse de Lanh Tri, dans la commune de Moc Nam, district de Duy Tien, province de Ha Nam (Nord).



Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du FPV, Tran Thanh Man a formulé ses meilleurs vœux aux catholiques locaux. Il s'est félicité des contributions importantes des religieux, des fidèles catholiques en particulier, au développement socio-économique, à la garantie de la sécurité et de la défense, à la grande union nationale et à l'édification du pays.



Tran Thanh Man a exprimé son désir qu'en 2019, les catholiques continuent de valoriser le patriotisme et l'esprit de grande union nationale, de respecter la Loi sur les croyances et les religions, de contribuer au développement national, etc.



De son côté, le prêtre Le Thanh Nghi a remercié les dirigeants du Comité central du FPV et de la province de Ha Nam pour leur intérêt accordé à la paroisse de Lanh Tri. Il a promis d'encourager les fidèles à participer activement aux mouvements d'émulation patriotique et aux activités lancées par le FPV. -VNA