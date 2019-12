Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man (droite) adresse ses vœux de Noël aux dignitaires du diocèse de Ban Me Thuot. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man est allé présenter ses vœux de Noël le 13 décembre aux dignitaires du diocèse de Ban Me Thuot et au comité de représentation de l'Eglise protestante du Vietnam de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man a fait grand cas des contributions actives des dignitaires, des prêtres, pasteurs, catholiques et protestants au développement socio-économique et à la garantie de la défense et de la sécurité dans la localité lors de ces derniers temps.

Tran Thanh Man a également partagé avec l'évêque du diocèse de Ban Me Thuot, Vinh Son Nguyen Van Ban des évolutions positives dans les relations entre le Vietnam et le Vatican. Il a rappelé l'enseignement du Pape Francis, selon lequel les catholiques vietnamiens doivent être de bons citoyens, accompagner toujours la nation dans l'édification nationale, ainsi que respecter et observer la loi vietnamienne.

A cette occasion, Tran Thanh Man a souhaité que les dignitaires et protestants participent activement aux activités philanthropiques et aux mouvements d'émulation patriotique. -VNA